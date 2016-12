«Sembla que ens estan perdent el respecte»

Cordero deixa ben clar que les actuacions arbitrals, així com les maneres d’alguns col·legiats, no estan agradant a l’equip

Actualitzada 20/12/2016 a les 09:19

—No hi ha manera d’aixecar cap. Què està passant?

—Són moltes coses. Si ho sabéssim amb exactitud... Estem treballant per revertir la situació però no és fàcil. Després d’agafar una bona ratxa, ens hem tornat a allunyar de poder sortir de la situació. Hem de seguir, ja que queda tota una volta sencera. És molt llarga i espero que trobem la solució el més aviat possible perquè mentre més temps triguem, més complicat serà d’aconseguir.



—El que va succeir dissabte ja és per preocupar-se.

—Sí, perquè ens vam posar dues vegades per davant en el marcador i, en la situació en què ens trobem, no podem permetre que ens remuntin. En un altre sentit, sembla que ens estiguin perdent el respecte. No només per les decisions, sinó per les maneres. No parlo de decisions, sinó de les maneres dels àrbitres envers nosaltres.



—L’actuació arbitral a Girona va ser determinant?

—Hi ha un fet que hauria canviat el partit. Si ells s’haguessin quedat amb deu jugadors a la primera meitat, alguna cosa hauria passat. Jugar amb deu futbolistes és una altra cosa, i ja ho vam notar nosaltres. No és culpa dels àrbitres la situació en què ens trobem, però sí que va poder ser determinant a Girona.



—Per què al Nàstic ja li va malament fins i tot en aquest aspecte?

—No ho sé. No és que els àrbitres estiguin en contra nostra, sinó que quan estàs en una situació tan complicada t’agafes a tot. No demano que ens ajudin, però quan et treuen coses ho notes encara més. Tres punts per a nosaltres són molt importants. No estem demanant que ens donin res, però tampoc volem que ens treguin res.



—Ho salvaran?

—Estem treballant per poder aconseguir-ho. Podem treure-ho endavant. L’equip va notar un canvi en la ratxa de quatre o cinc partits sumant força punts, però hem de ser conscients que serà difícil. Hi ha bons jugadors a la plantilla, crec que hi ha una plantilla força completa.



—Els companys parlen en el vestidor del mercat d’hivern?

—És una cosa que tots sabem que existeix. Tots els equips hi van, sobretot en aquestes situacions tan complicades. Sabem que hi haurà entrades i sortides i és normal que es comentin coses.



—Que significa per a vostès que s'hagi de canviar mitja plantilla?

—No crec que s’hagi de canviar mitja plantilla. Sí que han de venir reforços, però aquests mateixos jugadors estaven jugant l’any passat la promoció per pujar a Primera Divisió.



—Sobra el partit de Copa del Rei de dijous?

—No sobra. És veritat que portem uns resultats força dolents, però sempre és una bona oportunitat de poder enfrontar-te a un equip de Primera Divisió. Sí que és veritat que tothom està pensant en marxar de vacances, però ho hem d’afrontar com un partit bonic de jugar. Sempre és bo que et vegin jugar i demostrar que pots jugar contra un equip de Primera Divisió.



—Com es troba vostè?

—Jo em trobo bé, amb ganes de treure endavant aquesta situació. És veritat que ara ve una aturada per desconnectar, de pensar, però tinc moltes ganes d’iniciar un nou any.



—S’esperava que li costaria tant entrar a l’equip?

—No em va costar. Han estat les lesions les que m’han apartat de l’equip i no m’han deixat agafar el ritme. Vaig estar quatre o cinc partits jugant i després em vaig lesionar. Sí que és veritat que ara, des que estic disponible, l’entrenador no ha comptat amb mi per a l’onze, però hi ha bons jugadors al centre del camp.



—Amb Madinda i Tejera al nivell que estan sempre és més difícil fer-se amb un lloc.

—És complicat, perquè són dos jugadors que han jugat molt de temps junts. Són dos bons futbolistes i és clar que és complicat, però és molt bo per a l’equip i per a mi que hi hagi competència.



—Quan veurem al millor Cordero?

—En aquesta segona volta. Espero que em respectin les lesions i pugui tenir continuïtat i pugui tenir partits.