El Nàstic espera a Manu Barreiro a Tarragona el 28 de desembre

El fitxatge del davanter de l’Alabès està a punt de tancar-se i, després d’Achille Emaná, es convertirà en la segona incorporació

Actualitzada 20/12/2016 a les 21:34

Ja és qüetió de dies que Manu Barreiro es converteixi en jugador del Gimnàstic de Tarragona. El davanter de l’Alabès, de 30 anys, es desvincularà en breu del seu actual equip i aterrarà a Tarragona, on es convertirà en el segon fitxatge del mercat d’hivern del club tarragoní.



Fins el 2 de gener no s’obre l’esmentat mercat d’hivern, però el club presidit per Josep Maria Andreu ha decidit anar per feina. Ja fa alguns dies que ha anunciat un acord amb Achille Emaná. Aquest acord és el mateix que dir que el jugador ha fitxat, però com que el mercat no s’obre de forma oficial fins el 2017, no es pot catalogar de fitxatge en si a ulls federatius. Emaná ve a ocupar la posició de mitja punta o banda esquerra, on ell se sent molt a gust. Emaná ja està entrenant amb l’equip, i el Nàstic vol que Barreiro estigui present en les sessions a partir del 28 de desembre, que és quan tornen a treballar.



Amb l’africà ja lligat, toca reforçar una altra posició que encara revesteix més urgència. Al Nàstic li falta gol. Aquesta és, almenys, una de les mancances que té l’equip. Són tres els davanters centre que hi ha actualment a la plantilla, més d’altres mitges puntes i extrems que, en conjunt, no han ofert el rendiment esperat. Per aquest mateix motiu, s’ha fixat com a prioritària la contractació d’un punta, i aquest és Manu Barreiro, el qual no només és un desig, sinó que pot convertir-se en una realitat en els pròxims dies.



Barreiro, que no està tenint cap protagonisme amb l’Alabès a Primera Divisió, està ultimant la seva rescissió de contracte amb els vitorians. La seva vinculació amb l’Alabès finalitza el 30 de juny del 2018, amb què li resta un any de contracte amb el seu actual equip. La seva intenció és perdonar el mínim al seu actual equip i, d’aquesta manera, marxar amb la millor rescissió possible. De fet, això és el que intenten tots els futbolistes del planeta quan tenen contracte en vigor i han d’abandonar un club.



Altres inconvenients que estan endarrerint la contractació de Manu Barreiro són els pretendents que té el futbolista. Les bones campanyes que va realitzar amb l’Alabès i, sobretot, amb el Ràcing de Ferrol, on va jugar fins fa tres temporades, han despertat l’interès de conjunts com el Mirandés o el Lugo. Tot i això, Barreiro té decidit que el seu destí serà Tarragona, ja que és l’equip, de tots els que el volen, que ha demostrat més interès en la seva contractació.