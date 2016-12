El Club Taekwondo My-Ju Cunit, tercer millor equip en categoria infantil al Campionat d'Espanya

El club va obtenir el setè lloc en la classificació general de totes les categories

Redacció

Actualitzada 19/12/2016 a les 15:30

Alacant ha acollit el Campionat d’Espanya de Taekwondo, en el qual el Club Esportiu Myju Cunit va classificar-se com a tercer millor equip en categoria infantil i pre-cadet, i en setè lloc en la classificació general de totes les categories.



El campionat va comptar amb una participació de 140 clubs i més de 3.000 competidors. El club cunitenc va aconseguir tres nous campions d'Espanya: Judith Córdoba, Jada Van Wijngaarden i Kevin Rivero; tres Sub-Campions: Daniel Izcara, Iker Saiz i Daniel Artigas; i tres medalles de Bronze: Joel Mendoza, Marc Ciércoles i Iván Izcara.



El club destaca les grans actuacions de la resta de competidors locals que tot i no pujar al pòdium, van protagonitzar combats molt renyits fins i tot alguns arribant al punt d'or, com és el cas de Myriam Córdoba i Ainhoa Rivero. Per la seva banda, David Lorente va guanyar dos combats i va perdre en quarts de final contra l'actual campió d'Espanya per 15-14, resultat que li va servir per a renovar el títol. Jill Van Wijngaarden, Mariona Benito, Pedro Mendoza i Pau De Cáceres també van aconseguir grans actuacions perdent els combats per la mínima.