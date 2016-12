Hi han participat uns 2.000 corredors.

Actualitzada 18/12/2016 a les 13:55

Èxit total a la Mitja Marató de Tarragona, prova que es va haver de suspendre per la pluja i que avui s'ha desenvolupat per Tarragona, partint i arribant a Vidal i Barraquer.



Des de les deu del matí, els carrers de Tarragona s'han omplert per acollir la prova estrella de la ciutat i la més multitudinària. En aquesta edició s'hi han aplegat uns 2.000 corredors.