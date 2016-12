Les baixes del CBT marquen el partit contra el Zamora

David Fernández estarà entre dos i tres mesos de baixa i Orion no pot jugar per molèsties musculars

Redacció

Actualitzada 16/12/2016 a les 17:31

El Club Bàsquet Tarragona rep aquest dissabte a les 17:30 hores al CB Zamora amb la necessitat d'aconseguir una victòria que els allunyi de la part baixa de la classificació. Les últimes tres derrotes del CBT l'han deixat en la dotzena posició de la classificació, liderant el furgó de cua i amb les mateixes victòries que els tres equips als quals precedeix en la classificació i que ocupen llocs de descens. El CBT afronta el partit amb dues baixes clau, el capità David Fernández ha estat operat aquest dijous d'una fractura en el 5º metacarpià de la seva mà dreta, l'operació ha estat un èxit, però el jugador no tornarà a les pistes fins a 2 o 3 mesos. Per la seva banda, Orion Outerbridge també serà baixa per al partit contra CB Zamora, el jugador americà té una lesió muscular del cuàdriceps esquerre i és baixa segura per al partit del dissabte. Dani Martínez arrossega unes molèsties en el turmell però podrà jugar. El club espera un omplir el pavelló per al partit del dissabte, tenint en compte que després tindrà lloc la presentació dels equips del club, un acte en el qual participaran uns 1.000 jugadors del club o de les escoles vinculades.



Per la seva banda, el CB Zamora arriba al Serrallo amb la moral pels núvols després d'aconseguir una victòria per més de 20 punts contra Gandia. Els zamorans van començar la lliga molt malament, i no van aconseguir la primera victòria fins a la setena jornada, no obstant això, després de reforçar a l'equip van aconseguir canviar la dinàmica, i actualment tenen les mateixes victòries i derrotes que el CBT. En les últimes jornades han aconseguit guanyar a casa del Sammic ISB i de Granada, dos dels líders de la competició. L'equip entrenat per Bris Saulo debuta aquest any a LEB Plata després de més de 20 temporades jugant en lliga EBA. Crhis Hansen és el màxim anotador de l'equip amb 14,5 punts per partit, i un extraordinari percentatge de 42,2% en triples. Sangone Niang és un altre dels jugadors a tenir en compte, que aquest any està anotant 13,8 punts.



L'entrenador del CBT, Berni Álvarez, creu que «és un partit complicat per les circumstàncies de la setmana». Sobre els problemes amb les lesions, el tècnic apunta que «David Fernández estarà de baixa 2 o 3 mesos, Orion estarà de baixa com a mínim una setmana, Ferran no pot venir a entrenar dos dies i, a més, hi ha molts jugadors del segon equip que estan lesionats». Respecte al Zamora, Berni creu que «és un equip que ha anat de menys a més, s'ha reforçat bé, amb un equip físic. En aquest sentit hem d'intentar competir en aquests aspectes físics, com pot ser el rebot».