L'àrbitre i un bon girona poden amb el Nàstic (4-2)

Delgado, expulsat per vermella directa, i Emaná, per doble groga en un partit en què el Nàstic guanyava 1-2

Actualitzada 17/12/2016 a les 22:10

Tot li passa al Nàstic, a un Nàstic que ha aconseguit posar-se 0-1 a Girona, que l’han empatat, que després s’ha posat 1-2 i que ha vist com en dues accions desgraciades, amb penal inclòs, ha acabat perdent 4-2 i, fins i tot, amb un jugador expulsat per targeta vermella, Juan Delgado, i un altre per doble groga, Stephane Emaná.



Primera part molt moguda pel que fa al marcador i de domini clar del conjunt tarragoní. Els de Vicente Moreno han sortit al camp ben conscients que només valia la victòria i, per guanyar, què millor que jugant bé. El tècnic grana ha apostat per una defensa de cinc homes, on Valentín era el carriler dret i Giner l’esquerre, ja que Mossa estava sancionat per acumulació d’amonestacions. A l’eix, Molina, Djetei i Suzuki, per tancar bé la rereguarda.



Sense sorpreses en una medul·lar on els protagonistes eren novament Tejera i Madinda, sense Muñiz avui, ja que l’asturià travessa un procés febril que l’ha impedit viatjar. Així, Jean Luc a la dreta, Delgado a l’esquerra i Uche a dalt. La proposta de Vicente Moreno li ha anat fenomenal a un Nàstic que ha estat clar dominador de l’enfrontament durant aquesta primera meitat.



En aquestes primeres compasses de control grana, el Girona també ha intentat atacar, però s’ha trobat amb un Djetei espectacular, un central que creix i creix cada dia que passa, i que ha aconseguit anul·lar completament a Longo, un dels homes més perillosos del seu equip.



I, tant buscar el gol el Nàstic, que al final l’ha trobat. Pablo Marí ha comès un clar penal sobre Juan Delgado. No s’ho ha pensat dues vegades el col·legiat qui, en el 24’, ha assenyalat la pena màxima. No li han tremolat les cames a Uche, que ha pujat el 0-1 al marcador. Com estava marcat en el guió, el Girona s’ha estirat una mica més a partir del gol, però sense inquietar en excés a un Nàstic molt ben col·locat sobre la gespa. En l’única ocasió clara de gol dels gironins, però, ha arribat l’empat. Centrada des de la dreta, Molina es troba davant de dos davanters, un d’ells perllonga la pilota i l’altre, Longo, remata aprofitant una badada de Suzuki.



L’equip no podia abaixar els braços, i així ho va fer. Es va refer de forma immediata i, gràcies a un gol de bella factura de Tejera, de falta, va situar-se 1-2. La falta era de l’exgrana Pablo Marí, que portava molt de temps jugant-se la segona cartolina, però mai li van mostrar.



De fet, Machín, intel·ligent, ha canviat a Pablo Marí en el descans, donant entrada a Juanpe que, immediatament, es convertiria en protagonista. Centrada de Portu des de l’esquerra i apareix Juanpe entre una munió de futbolistes per avançar-se a la resta i col·locar el 2-2. Tornava a ser injust el futbol amb un Nàstic que ha anat a pel gol clarament.



Ha tingut el tercer el Girona en una acció molt clara de Longo, el més actiu dels locals durant el partit. El punta ha recollit una esfèrica a la frontal i, després de sortejar a dos rivals, ha disparat, trobant-se amb Dimitrievski, que s’ha estirat molt bé per recollir l’esfèrica. No ho veia clar Vicente Moreno, qui ha decidit realitzar una substitució. Cordero ha entrat per Madinda, home per home. El treball del gabonès ha estat immens, i ha quallat un bon partit.



Longo, a la seva, continuava insistint. El punta ha rebut una centrada en la qual només havia d’enlairar-se i rematar-la a dins. El primer pas l’ha complert, però el segon no. Inexplicablement, ha enviat la pilota per sobre del travesser. Empenyia molt més el Girona i Machín volia aprofitar la inèrcia amb l’entrada de Cristian Herrera.



I, com acostuma a passar en el món del futbol, anar a baix a la classificació implica tenir tota la mala sort del món. El col·legiat s’ha tret de la màniga un penal sobre Portu, i Sandaza l’ha transformat. 3-2. Tot anava malament. Però encara ha anat a pitjor. L’àrbitre ha decidit expulsar amb targeta vermella directa a Juan Delgado. Estava el joc aturat, Tejera disposat a llençar una falta llunyana, i López Amaya ha aturat el joc per expulsar-lo del camp. I remuntar-li un partit al Girona amb un home menys, és poc menys que impossible. Així ha estat. Fins i tot, ha donat temps perquè el col·legiat, nefast, expulsi Stephane Emaná per doble groga.



FITXA TÈCNICA



Girona

René, Sebas (Cristian Herrera, 69’), Ramalho, Alcalà, Pablo Marí (Juanpe, 46’), Aday, Portu, Borja, Pere Pons, Longo (Eloi, 79’) i Sandaza



NÀSTIC

Dimitrievski, Valentín (Álex López, 88’), Suzuki, Molina, Djetei, Giner, Madinda (Cordero, 66’), Tejera, Jean Luc, Uche (Stephane Emaná, 70’) i Juan Delgado



GOLS

0-1 Uche de penal (25’): 1-1, Longo (39’); 1-2, Sergio Tejera de penal (41’); 2-2, Juanpe (47’); 3-2, Sandaza de penal (73’); 4-2, Cristian Herrera (89').



ÀRBITRE

Juan Manuel López Amaya (Andalús). Va mostrar la targeta groga al local Pablo Marí; i als visitants Ferran Giner, Sergio Tejera i Stephane Emaná (2, 89’). Va expulsar amb vermella directa al visitant Juan Delgado (76’).