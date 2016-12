L'any només pot acabar en victòria

El Nàstic més necessitat dels últims anys ha de guanyar sí o sí a Montilivi (20 hores)

Sigui com sigui. De penal, de rebot o sense merèixer-ho. De la manera que sigui el Nàstic ha de sumar aquest vespre els tres punts. I no és tan senzill com dir-ho, ja que el rival que tindrà davant el quadre tarragoní és, ni més ni menys, el Girona de Pablo Machín.



El partit arrencarà al punt de les vuit del vespre, quan els dos conjunts catalans buscaran els tres punts amb objectius ben diferents. Els gironins per seguir en posicions d'ascens directe a Primera Divisió i, els tarragonins, per abandonar el «fanalet vermell» del campionat.



Els dos conjunts arriben al duel amb dinàmiques molt diferents, ja que mentre que els de Machín estan vivint un moment dolç, no tan sols de resultats sinó que també de joc, els de Vicente Moreno no són capaços de treure el cap i continuen enquistats a l'última posició de la classificació.



Només un jugador causa baixa pel que fa a l'equip tarragoní. Es tracta de Mossa, que haurà de veure el duel des de la graderia per acumulació d'amonestacions. El substituirà Ferran Giner, que és l'home que sempre ha utilitzat Vicente Moreno quan el «3» del Nàstic no ha estat disponible.



Pel que fa a la resta, Dimitrievski estarà sota pals, i Gerard Valentín en el lateral dret. A l'eix, tres futbolistes es repartiran dos llocs. Djetei, Suzuki i Xavi Molina competiran pels dos llocs a la rereguarda i, possiblement, els dos primers seran els titulars. En el centre del camp, Tejera i Madinda no tenen discussió, mentre que per davant Jean Luc actuarà a la dreta, Lobato podria fer-ho a l'esquerra, i Muñiz serà el mitja punta. Uche podria ser el punta titular, deixant Álex López a la banqueta.