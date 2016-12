El Serrallo vibra amb una gran remuntada del CBT (83-81)

El CBT s’imposa al CB Zamora després de perdre de 17 al descans i forçar la pròrroga

Redacció

Actualitzada 17/12/2016 a les 23:18

El CBT ha tornat a guanyar al Serrallo però ha hagut de suar de valent per fer-ho. Els blaus perdien de 17 punts al descans i han tirat de caràcter per sobreposar-se al marcador i a les baixes per acabar forçant la pròrroga. Amb unes graderies plenes de gom a gom, el CBT ha aconseguit imposar-se per dos punts de diferència.



Els de Berni Álvarez afrontaven el partit amb dues baixes sensibles, les de David Fernández i Orion. Conscient del condicionant dels locals, el Zamora ha començat el duel molt més concentrat i intens que els blaus, malgrat que l’encert des del tir exterior per part de Xavi Hernández y Salim ha permès al CBT acabar el primer quart només un punt per sota. En els segons deu minuts, però, els visitants s’han aprofitat de la seva superioritat a la pintura per fer mal des del joc interior. Tot i un intent dels locals d’apropar-se al rival, l’electrònic del Serrallo marcava un dolorós 30-47 al descans.



El tercer quart ha començat amb vint punts de desavantatge pels locals, que poc a poc s’han anat refent gràcies al lideratge de Xavi Hernández i a un Ferran Torres un pèl desaparegut en els dos primers quarts. La reacció blava arribava quan ja semblava que no quedava prou temps per remuntar però Oriol Besora feia créixer la llavor de l’esperança amb un triple que deixava el CBT a només nou punts del Zamora i amb deu minuts per disputar-se. En un gran últim quart de bàsquet, el Serrallo ha empès al conjunt de Berni que ha lluitat de valent per trencar la mitjana de sis punts de diferència que mantenia un Zamora molt ben organitzat.



Quan faltava menys d’un minut pel final del partit ha aparegut un gran Ferran Torres que ha posat el 73-74 en el marcador. Per deliri local, Dani Martínez aconseguia igualar el partit a 76 i portar-lo a la pròrroga amb un triple. En els cinc minuts extra, el CBT s’ha deixat empènyer només per l’afició del Serrallo i ha mantingut el cap serè per tal de fer un bàsquet senzill i efectiu que ha servit per segellar la remuntada i aconseguir una gran victòria 83-81 davant un Zamora molt lluitador durant els quaranta-cinc minuts.