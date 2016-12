Un Reus sense Ángel empatar amb posicions d'ascens directe

Natxo González té clar com guanyar a l'Elx.

Els reusencs reben aquest vespre (20 h) l'Elx

Actualitzada 16/12/2016 a les 13:46

El CF Reus té ben clar que si guanya aquest vespre a l’Elx a l’Estadi Municipal, en l’enfrontament que es disputarà a partir de les vuit del vespre, empatarà a 30 punts amb un Girona que, actualment, ocupa la segona posició a la taula classificatòria de Segona Divisió A, la qual dóna dret a ascendir directament a Primera Divisió.



Tot i això, els roig-i-negres saben que queda molt, que el camí serà molt llarg, fins i tot, per assolir la permanència a la categoria de plata. El CF Reus està més que acomodat a la zona de promoció d’ascens a Primera. Viu a la sisena plaça, la qual donaria dret a disputar, mitjançant eliminatòries, pujar a Primera. Tot i això, encara és molt aviat per poder pensar en metes tan altes.



Avui serà el torn de rebre un Elx que, a la mitja part de la taula classificatòria, ha rebut els mateixos gols que ha marcat: 26. Els il·licitans també arribaran al duel amb ganes de triomf ja que, de treure’l endavant, s’elevarien fins a la zona noble de la taula. Natxo González tindrà la baixa del sancionat Ángel, així com la de Vitor, que segueix lesionat.



En comptes d’Angel jugarà Migue en el lateral esquerre, acompanyat d’Alberto Benito, Pichu Atienza i Babic, en defensa, i amb Edgar Badia de porter. Folch i López Garai seran els centrecampistes; Jorge, Carbia i Miramón podrien ser els mitges puntes i Máyor actuarà al davant.