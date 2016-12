El Reus cau 0-1 per culpa de la gran efectivitat del rival

Guillermo converteix en or l'única ocasió de gol de l'Elx

Derrota immerescuda d’un CF Reus que cau amb un solitari gol de Guillermo quan havia passat un minut del descans. Els de Natxo González han jugat millor, però s’han trobat amb una efectivitat del cent per cent a dalt. Les ocasions i el control, local, però els tres punts marxen cap a Elx.



Horrorosa primera meitat del dos equips. Ni CF Reus ni Elx han aconseguit crear perill a les porteries contràries, i han avorrit al públic assistent durant tots els 45 minuts. No hi ha hagut ocasions de gol, únicament dues arribades dels reusencs que han acabat amb caigudes a terra i la sol·licitud de penal inclosos.



Als 30 minuts de joc, Jorge ha reclamat penal per l’empenta d’un rival, però el col·legiat ha interpretat que era una càrrega legal. En notar el contacte, l’extrem del CF Reus no ha impedit precisament la caiguda. L’àrbitre, no ha volgut assenyalar res. Després, en el 41’, ha estat Chrisantus qui ha caigut a la frontal, encara que en aquesta ocasió era més clar que no era falta.



Doncs tot el que no ha passat en 45 minuts, ha succeït en un minut. Abans de complir-se el 46’, l’Elx ha aconseguit inaugurar el marcador. Gran jugada per banda esquerra del tarragoní Edu Albácar, que centra, ras, i arriba com un míssil Guillermo per inaugurar el marcador. 0-1 i, sense fer res, els il·licitans ja obligaven als reusencs a anar a remolc.



Ho ha tingut clar Natxo González, qui ha decidit moure banqueta per partida doble. Al quart d’hora han entrat Edgar Hernández i David Haro. Potència i velocitat en atac, que han servit perquè els de Natxo González encara hagin guanyat en poder ofensiu. Era complicat dotar l’equip de més ofensivitat, ja que l’entrenador del Reus havia sortit de partida amb dos puntes, com Chrisantus i Máyor. Doncs no només ha realitzat els dos canvis esmentats, sinó que també ha donat entrada, a l’equador del segon acte, a Fran Carbia, deixant a la banqueta Alberto Benito. Tres defenses, i prou.



Sabia l’entrenador del Reus que havia de penjar pilotes i , de fet, sense ocasions clares en excés, els locals s’han fet els amos de la pilota, del joc i, també, de les millors oportunitats.



FITXA TÈCNICA

CF REUS

Edgar Badia, Alberto Benito (Fran Carbia, 72’), Pichu Atienza, Babic, Migue García, Ramon Folch, López Garai, Jorge Díaz (David Haro, 64’), Máyor, Miramón i Chrisantus (Edgar Hernández, 64’)



ELX

Juan Carlos, Rober, Lozano, Pelegrín, Edu Albácar, Pelayo, Dorca, Pablo Hervías, Guillermo (Álex Fernández, 90’), Liberto (Iriondo, 65’) i Nino (José Ángel, 77’).



GOLS

0-1, Guillermo (46’)



ÀRBITRE

Pablo González Fuertes (Asturià). Va mostrar la targeta groga als visitants Guillermo, Pelayo, Dorca, Liberto.



INCIDÈNCIES

L’Estadi va acollir 1.800 espectadors.