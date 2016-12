«Olmo, Melli i Pichu són molt bons, havia d'esperar la meva oportunitat»

El jugador cedit per la Reial Societat assegura que ara només pensa en «donar-ho tot per aquest club»

Actualitzada 14/12/2016 a les 22:32

—Com ha estat la seva arribada a Reus?

—Vaig fer la pretemporada amb el primer equip de la Reial Societat i, després, vaig buscar un equip on poder tenir minuts, on poder demostrar el que puc fer. Al començament no va ser fàcil entrar a l’equip, però ara estic content.

—Al principi li va costar tenir minuts, però ara és un futbolista indiscutible a l’onze. Com ha viscut aquest canvi?

—Esperava tenir minuts, però Olmo, Melli i Pichu són tres centrals molt bons. Havia d’esperar la meva oportunitat.

—Un noi tan jove que ja sigui indiscutible a Segona A pensa en el seu retorn a la Reial Societat, o no li passa pel cap, de moment?

—Ara mateix, només penso en el CF Reus. Tinc el cap aquí, i ho vull donar absolutament tot per aquest equip.

—Srdan Babic és un futbolista que apunta molt alt. Si arriba molt lluny, a jugar en equips de primera línia i competicions importants, quin record li quedarà del CF Reus?

—La temporada passada vaig jugar a Segona B amb la Reial Societat B, i no vaig tenir cap oportunitat de demostrar la meva vàlua a una categoria com a la que milito actualment. El CF Reus m’ha donat molt, i el vull ajudar a seguir a Segona A.

—És una sorpresa que l’equip rutlli tan bé?

—No, gens ni mica. Hi ha un bon equip i, en tot moment sabem què hem de fer.

—Quin secret té aquest vestidor?

—Cap ni un. Tenim confiança i qualitat, ja que no estaríem tan a dalt si no hi hagués qualitat al vestidor.

—A banda de qualitat, molt de treball, el que exigeix Natxo González. Com és ell?

—Ens prepara sempre pel partit següent, i ho fa tenint les idees molt clares. Si hem de jugar 4,4,2 o 4,3,3. El dia a dia és molt exigent amb aquest entrenador.

—Situat en posicions de promoció d’ascens, el CF Reus mira amunt o ens hem de conformar?

—Som ambiciosos i hem de mirar amunt, però el primer objectiu serà quedar-nos a Segona Divisió.

—Si l’equip segueix a aquest nivell, no serà excessivament complicada la permanència...

—Sí seguim a aquest ritme pujarem! (Riu). Però aquesta categoria consta de 42 jornades i mai podem abaixar els braços.

—S’han marcat alguna xifra de punts fins el final de la primera volta?

—No, anem dia a dia, setmana a setmana. Sempre volem guanyar.

—Contra el Còrdova va marcar el seu primer gol amb el CF Reus.

—No va servir per a gaire.

—Com és jugar amb Pichu?

—Ell és molt bon jugador. Em va ajudar molt quan no jugava, em va donar una confiança que no tenia.

—Hi ha algun jugador que no coneixia i que l’ha sorprès?

—No. Sabia que tots són bons jugadors.

—En quina posició a la classificació signaria acabar a final de temporada?

—És molt complicat parlar-ne en aquest moment, ja que ni tan sols hem acabat la primera volta. Va, signo acabar on som ara mateix.

—La gent té dret a il·lusionar-se amb alguna cosa més?

—Sí.