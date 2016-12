«Necessitava tornar a sentir-me important dins d'un equip»

L’exporter grana triomfa ara a Albacete i encara es pregunta «el perquè» de la sanció de no poder jugar amb el Nàstic per alineació indeguda

Actualitzada 14/12/2016 a les 18:48

Tomeu Nadal, exporter del Nàstic, és el meta menys golejat de Primera, Segona a i Segona B. Només ha encaixat set gols en les 18 jornades que ha jugat amb l’Albacete. El futbol li ha tornat part del que li devia.

—Com es troba?

—La veritat que molt content de com em va la vida a Albacete.

—Li haurem de dir senyor Nadal, ja que és el porter menys golejat de Primera, Segona A i Segona B.

—No, res de senyor. (Riu). La feina del dia a dia és el motiu de tot, no m’esperava un inici tan bo.

—Només set gols en divuit partits. Per què? I no em digui que és gràcies a l’equip només.

—Hem aconseguit, amb el treball diari, ser un equip molt sòlid en defensa, amb les idees molt clares. Hi ha partits en els quals he intervingut més, i partits on el treball defensiu ha estat la clau.

—Expliqui’m quin equip té l’Albacete.

—L’Albacete es un equip amb les idees molt clares, on hem entès molt aviat el que vol l’entrenador. Jugadors amb ganes i il·lusió de fer coses importants. És un equip molt solidari, on hi ha molta competitivitat, però on tots mirem el mateix objectiu.

—Pujaran?

— Tots els jugadors hem vingut per intentar pujar. Jo crec que esteim en el camí ideal, però ens espera una segona volta dura.

—L’objectiu és quedar primer, no?

—L’objectiu és pujar, sobretot, però si quedem primers, molt millor. Serà un play-off complicat.

—Tan superior és el seu equip a la resta dels del grup segon de Segona B?

—Superior, no. Però sí que tenim molta fam de guanyar cada partit i, a més, jugadors amb molta qualitat que marquen la diferència.

—El futbol li debia una a Tomeu Nadal, no creu?

—He passat moments durs, i necessitava tornar a sentir-me futbolista i important dins d’un equip.

—Després del Nàstic, una mala experiència a Mallorca, però a la tercera ha estat la vençuda.

—Sembla que a la tercera és la bona, però per aconseguir tot això hi ha molt de treball diari. Abans no podia demostrar aquest treball, i ara tinc l’oportunitat de fer-ho cada diumenge.

—Amb què es queda del seu pas pel Nàstic?

—Em quedo amb la temporada de l’ascens a Segona A amb el Nàstic i, sobretot, amb tot el suport que l’afició sempre em va demostrar.

—Espera trobar-se amb el Nàstic la pròxima temporada?

—Tant de bo que sí. Espero que la temporada que ve ens trobem. Seria molt bona notícia per als dos clubs. Tant de bo sigui així.

—Quantes vegades li ha passat pel cap el dia en què li treuen els tres punts al Nàstic per alineació indeguda de Tomeu Nadal?

—La veritat que moltes. A dia d’avui, encara em pregunto per què em va passar. Vaig ser el més perjudicat de tots.

—Com veu el Nàstic aquesta temporada? Se salvarà?

—Ha tingut un començament de temporada complicat, molta gent nova, però espero que se salvi.

—Què li està passant a l’equip?

—Des de fora es difícil saber què li passa a l’equip. La sensació és que falta fer una passa endavant per part de tots, però es difícil saber-ho.

—Enviï un missatge als que van ser els seus companys.

—Els desitjo tota la sort del món.