El gal·lès Jason Randell, nou entrenador dels Voltors

El seu darrer equip va ser el Reus Deportiu

Redacció

Actualitzada 14/12/2016 a les 10:54

Jason Randell es converteix en el nou entrenador dels Voltors. És gal·lès, té 52 anys i és entrenador especialista en rugbi i, sobretot, en fer equips competitius i amb caràcter guanyador.



Diplomat per la Welsh Rugby Union Preliminary Coaching amb els nivells 1, 2 i 3 i també per l'England and Scotland Rugby Union, en el seu currículum consta que ha entrenat amb èxit jugadors de la categoria juvenil de rugbi a través de la selecció absoluta. També té experiència en l'entrenament de jugadors sènior i en jugadors d'equips d'altres categories per guanyar lligues i competicions de copa.



Ha entrenat al Llantrisant Youth entre 2000 i 2001, al Rhydyfelin Youth entre 2001 i 2009 (guanyadors de la lliga i de la copa de districte), de la University of Glamorgan Womens entre 2008 i 2009, del Mid District Youth entre 2009 i 2011 (campions de la copa entre districtes), el Penigraig Sèniors entre 2009 i 2010, el Beddau Youth entre 2010 i 2014 i el sènior del Reus Deportiu el 2012 i el 2014.



Jason Randell serà el responsable dels entrenaments de l'equip sènior i també del combinat amb el Reus Deportiu durant aquesta segona fase de la lliga en què jugaran a Divisió d'Honor Catalana i Segona Catalana respectivament. Tindrà el suport en aquesta tasca d'en Walter Mignacco, Marc Baldrich, José Antonio de la Huerta i Matias Segura.