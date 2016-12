El Club Gimnàstic aprova un benefici per la 2016-17 de 91.782 euros

L’assemblea també va donar el vistiplau a uns números negatius de la 15-16: 13.000 euros

El Club Gimnàstic va aprovar aquest dimecres al vespre tant els comptes de la temporada 2016-17, com els de la 2015-16. Pel que fa a la temporada passada, el club grana (no la SAD) va aprovar un negatiu de 13.000 euros. Amb un pressupost d’ingressos de 1,07 milions d’euros i un de 1,188 de despeses, els socis van donar el vistiplau a un negatiu que es produeix a causa de l’històric deute del pavelló, entre d’altres.



Pel que fa al pressupost de la 2016-17 per tot el que aplega el Club Gimnàstic (seccions, pavelló i administració), Josep Francesc Ferrer, vicepresident del club, es va felicitar a l’hora d’anunciar que «hem previst un pressupost amb un benefici total de 91.782 euros». Ho va fer durant l’acte que va tenir lloc a la Cambra de Comerç de Tarragona.



El president del club, Josep Maria Andreu, també va explicar que el PMU 34, referent a la urbanització de la zona, aquest va assegurar que «espero que tiri endavant l’any vinent». Andreu va afegir que «estem molt contents perquè tenim uns 1.000 socis al club».