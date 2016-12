«Tenim un bon entrenador, sempre intenta que l'equip tiri amunt»

Segons Jean Luc, «el que està passant no és un problema» de Vicente Moreno i agraeix la confiança que el valencià sempre ha dipositat en ell

—Com es troba?

—Bé. Ara mateix em trobo molt bé.

—Per què li ha costat tant entrar a l’equip?

—Tenia molèsties a la tíbia, que m’han deixat fora de l’equip durant molt de temps.

—El públic del Nou Estadi ha criticat a l’entrenador perquè Jean Luc no jugava, i resulta que vostè portava molt de temps amb molèsties...

—No estava per a 90 minuts, perquè em molestava molt. He jugat tot el que m’han permès aquestes molèsties.

—Quan portava una estona jugant, acabava notant que havia arribat al seu límit?

—Sí.

—Ha arribat a infiltrar-se per poder jugar?

—No.

—Què li està passant a l’equip?

—Són moltes coses.

—Una gran part de l’equip titular actual forma part de la base del conjunt que tant va triomfar la temporada passada. Per què això no rutlla ara?

—Tenim bona plantilla, bons jugadors. Per exemple, crec que no ens mereixíem la derrota de dissabte.

—Però aquest dissabte, els tres xuts a porteria amb perill els fa el Rayo.

—Sí que vam tirar. Recordo el penal que li fan a Juan Muñiz. Però també penso que tenim molta mala sort, ja que tenim ocasions de gol, fem coses per guanyar, però al final sempre passa alguna cosa.

—Però hi ha moltes ocasions en les quals el rival ha estat superior al Nàstic. Vostès arriben a partir ansietat en certs moments dels partits per la mala situació a la classificació?

—Cadascú sap com ha d’afrontar els partits.

—Hauria estat injust que haguessin destituït a l’entrenador?

—Tenim un bon entrenador, un míster que fa tot el possible perquè l’equip tiri amunt.

—Vicente Moreno ja ha confessat públicament que confia molt en Jean Luc. A vosté també li diu?

—Sí. És molt bo amb la plantilla. Sempre dialoga amb nosaltres. Ell no té la culpa del que està passant, no és un problema d’entrenador.

—Han arribat molts jugadors nous durant aquest mercat d’estiu, futbolistes de diverses nacionalitats. Els està costant adaptar-se, sobretot a nivell de l’idioma?

—Potser una mica. Alguns parlen en anglès, altres en francès... Pot ser una causa, però amb una pilota tothom s’entèn. Al camp, però, tot el món sap on s’ha de col·locar. Si li demanes a un company que te la passi o que xuti, ho entén perfectament.

—Està trobant molt a faltar aquest equip a Achille Emaná i a José Naranjo?

—Tenim una bona plantilla, i nosaltres mateixos ho podem fer bé. Sí que és veritat que la temporada passada Emaná i José van estar espectaculars. El millor seria que tornessin els dos.

—La passada temporada, el Nàstic anava dels primers a la classificació, i va fitxar cinc jugadors al desembre i al gener. S’hauria d’entendre perfectament que, donada la situació de l’equip, ara hi hagués una autèntica revolució, no creu?

—Aquí no entro, no ho sé. És tema del club i del director esportiu.

—A partir d’ara veurem a Jean Luc preparat per jugar tots els partits?

—Ara estic en un bon moment. Ja vaig jugar els 90 minuts contra el Rayo, i intentaré donar el màxim per al meu equip.

—Partit molt complicat el d’aquest dissabte a Montilivi.

—Complicat, com tots. Hem d’anar allí a treure els punts i a salvar la situació.

—Si el Nàstic guanya un parell de partits seguits, podria sortir del pou.

—Si en guanyem tres, estarem allí.

—Tinc ganes de veure a Jean Luc jugant a Primera Divisió. Quan ho podré fer?

—(Riu). També tinc moltes ganes de veure-m’hi.

—Amb el Nàstic?

—Sí.

—Què significa per a vostè el Nàstic?

—M’ha donat molt en molts sentits. Quan estava al Vila-real em van detectar un problema de maluc, i m’havien d’operar. El doctor i el Nàstic em van ajudar molt.

—O s’operava, o havia de deixar el futbol.

—Sí.

—Hauria estat molt trist si hagués hagut de penjar les botes.

—Sí. El meu somni era jugar a futbol. Al final, tot va sortir bé i puc continuar jugant.

—I canviar el Vila-real pel Nàstic què va suposar?

—El que a mi em passava pel cap era jugar. Confiava molt en mi i, sabia que si estava bé, podia recuperar el meu millor nivell.