La Sant Silvestre de Reus partirà i arribarà al Centre Comercial La Fira

La cursa arrencarà a un quart de sis de la tarda del 31 de desembre

Redacció

Actualitzada 13/12/2016 a les 17:43

La vuitena edició de la cursa de Sant Silvestre 2016 de Reus presenta com a novetat el canvi d’ubicació del lloc de sortida i arribada, que passa a ser a l’avinguda de Sant Jordi davant del centre comercial La Fira, que en aquesta edició és el principal patrocinador de l’esdeveniment.



El recorregut, de cinc quilòmetres, s’iniciarà a un quart de sis de la tarda del 31 de desembre i tornarà a tenir com a escenari destacat la zona més cèntrica de la ciutat. El programa incorpora la Sansi Kids, la cursa infantil, que es portarà a terme a partir de dos quarts de cinc de la tarda, tot just abans de la cursa clàssica.



La Sansi Kids, que en altres edicions es portava a terme en una data diferenciada, s’adreça a infants de 0 a 12 anys, amb els més menuts acompanyats dels seus pares o tutors. La cursa, a més de l’aspecte esportiu i lúdic, té un vessant solidari ja que, una part de la recaptació, es destinarà a l’ONG Intermón Oxfam.



El regidor d’Esports, Jordi Cervera, va agrair la tasca de totes les persones, entitats i empreses que fan possible l’organització de la Sant Silvestre de Reus i va animar la ciutadania i les persones aficionades a l’esport a participar en aquesta cursa. Cervera va agrair especialment la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Reus per facilitar el desenvolupament de la prova pels carrers del centre de la ciutat.



A la presentació de la Sant Silvestre de Reus 2016 hi van participar el director de la prova Ferran Cardiel; el responsable de Mobilitat de la Guàrdia Urbana, Joan Bonillo i la directora de La Fira Centre Comercial, Mayte Forján. Tota la informació sobre el recorregut i les inscripcions es pot trobar al web de l’organització de la cursa.