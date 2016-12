El camerunès va exercitar-se amb la resta de companys a Salou, encara que va realitzar molts exercicis al marge

Actualitzada 13/12/2016 a les 17:10

Achille Emaná ja és un més en el dia a dia del Gimnàstic de Tarragona. El mitja punta camerunès ha realitzat avui el primer entrenament de la seva segona etapa a Tarragona, una sessió en la qual ha rebut moltes carícies i mostres d’estima d’uns companys que saben que la seva arribada era necessària, i que aplaudeixen el fitxatge d’un futbolista que la temporada passada ja va marcar la diferència al Nou Estadi.



Emaná no està al mateix nivell físic dels seus companys. És normal, tenint en compte que no ha jugat res en l’equip del qual prové, el Tokushima Vortis, club amb el qual recentment ha trencat la seva vinculació, abans de signar pel Nàstic per una temporada més una altra d’opcional en funció de certs objectius.



El flamant fitxatge del Nàstic va estar durant tota la sessió amb els seus companys, al Complex Esportiu Futbol Salou, on va realitzar alguns exercicis habituals de començaments de setmana. A l’hora de dibuixar accions a pilota aturada, Emaná va quedar una mica al marge, ja que el futbolista no estarà disponible fins al primer partit del 2017, a casa i contra el Tenerife.



El fitxatge d’Emaná no només ha aixecat una esperança de salvació a nivell esportiu, sinó que ha servit per esperonar a una afició que estava a cavall entre la decepció i la resignació. Socis i aficionats han vist com el club ha mogut fitxa i, en aquest sentit, la incorporació d’Emaná ha estat un encert en tots els sentits. Ara, caldrà veure el rendiment que ofereix un futbolista de 34 anys que porta sis mesos sense jugar però que, per altra banda, amb un any menys ja es va posar al Nou Estadi a la butxaca fa tan sols un any.



Els que no amaguen l’alegria són els seus companys. Concretament, Lévy Madinda va declarar després de l’entrenament que «tots estem molt contents. És com un germà gran per a mi, m’ajuda molt. Ens ha de donar alguna cosa que ens falta. Està amb ànims, content d’estar aquí, i s’ho vol deixar tot». El gabonès, però, avisa que no serà arribar i marcar tres gols per partit, ja que «crec que necessitarà un temps per adaptar-se. Porta temps sense jugar, i això no és fàcil. Els donarà un bon nivell, però no l’hem de pressionar, hem d’estar amb ell. Tots l’ajudarem perquè se senti còmode».



Sobre la situació de l’equip, Madinda va detallar que «aquesta setmana estem entrenant millor que les altres perquè sabem que és el darrer partit de Lliga abans de l’aturada. Hem de guanyar a Girona sí o sí i hem de demostrar que també podem ser forts fora de casa». Ell sap que hi haurà una autèntica revolució a la plantilla tot i que, segons les seves paraules, «no pensem en això. Pensem en acabar bé l’any i fer un bon partit de Copa. Després, veurem què passa».



També es va exercitar amb l’equip Bruno Perone, central a prova. No se li va poder veure molta cosa, però el club decidirà en una setmana si l’incorpora.