L'arribada d'Emaná al Nàstic ja és oficial

El jugador podrà jugar amb el club a partir del 2 de gener

Actualitzada 12/12/2016 a les 19:42

El Nàstic ha oficialitzat aquesta tarda el fitxatge d'Achille Emaná, que signarà pel que resta de temporada més una altra d'opcional.



El camerunès ha arribat a un acord amb el Nàstic, però no podrà començar a jugar amb l'equip fins el 2 de gener, que és quan s'obre el mercat d'hivern.



El mitja punta torna a Tarragona després de mitja temporada a les files del Tokushima Vortis del Japó. Emaná tornarà a ser partícip de l’equip entrenat per Vicente Moreno. La passaca campanya va ser un dels jugadors amb més pes a l'equip, però va decidir no renovar i marxar a terres nipones.



El jugador estarà a disposició del tècnic per al primer partit del 2017, corresponent a la jornada 20 del campionat, que es disputarà el diumenge 8 de gener, a les 16 hores, davant el CD Tenerife al Nou Estadi.