Achille Emaná tornarà a vestir-se de grana

El club està ultimant la contractació de l'africà, la primera de la revolució prevista al Nàstic

Actualitzada 12/12/2016 a les 13:45

Achille Emaná tornarà al Nàstic. Després del seu fallit pas pel futbol japonès, el mitja punta tornarà a l'equip que el va veure triomfar la temporada passada.



Feia dies que les converses entre el club i el jugador eren fluïdes, però les negociacions entre ambdues parts es van intensificar aquest diumenge. Rodri i Emilio Viqueira, conseller i director esportiu, respectivament, van trobar-se amb el futbolista per intentar que aquest mateix dilluns entrenés amb els que són els seus nous companys. Tot i això, el camerunès, de 34 anys, no va signar. Sí que ho farà en les pròximes hores, convertint-se en el primer fitxatge del mercat d'hivern.



L'acord entre les dues parts ja és total, i Emaná serà la pimera de les moltes incorporacions que vol realitzar el Nàstic durant aquest mercat d'hivern. Després de la trobada d'aquest diumenge entre el president del Consell d'Administració, Josep Maria Andreu, Rodri, Viqueira i el tècnic, Vicente Moreno, van decidir la continuïtat de l'entrenador, però també van determinar que hi hauria una gran revolució a la plantilla. Emaná és la primera d'aquestes novetats.



El club no només està treballant en portar nous jugadors, sinó que també rescindirà a d'altres futbolistes. De fet, segons ha pogut saber aquest mijtà, hi haurà més baixes que altes. El més important ara mateix és poder sumar els tres punts a Montilivi contra el Girona, en el duel que es disputarà dissabte a les 20 hores.