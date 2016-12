Bruno Perone, a prova amb el Nàstic

El central, procedent del Wilmington Hammerheads de la USL Pro, intentarà convèncer a Vicente Moreno

Actualitzada 12/12/2016 a les 18:52

El Nàstic tindrà a prova a partir de demà a Bruno Perone, central que prové del Wilmington Hammerheads de la USL Pro americà, i que intentarà convèncer a Vicente Moreno perquè li doni una oportunitat al primer equip del Nàstic.



Té 29 anys i, entre d'altres, ha militat a les files del Xerez, on va coincidir amb Miguel Ángel Cordero, actual central del Nàstic.



La idea és continuar buscant un central per reforçar la plantilla del Nàstic i, en principi, no serà Perone. Tot i això, si els tarragonins no troben cap jugador millor en el mercat, i Perone pot quedar-se a bon preu, es podria valorar la seva incorporació.