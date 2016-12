El Moritz Vendrell es classifica per la Copa del Rei en vèncer el Vilafranca (4-6)

El hat trick de Xixi Creus, decisiu

El Moritz CE Vendrell va guanyar aquest dissabte a la nit 4 a 6 a la pista del Vilafranca i es classifica per disputar la Copa del Rei. Va ser un derbi igualat fins que al tram final va aparèixer un Xixi Creus inspirat que, amb un hat trick, va decantar la balança a favor del Vendrell. Cal destacar el suport de l'afició que va rebre l'equip amb un desplaçament d'una quinzena de membres de la penya Orgull Roig i Negre.



Un cop passat el derbi penedesenc, ara ja toca pensar en el derbi del Camp de Tarragona. El dimarts 20 de desembre, a les 21 h, el Moritz CE Vendrell rebrà la visita del Reus Deportiu. Es fa una crida a l'afició per omplir el pavelló i animar l'equip per aconseguir la victòria per sumar punts i acostar-se al quart lloc de la classificació.