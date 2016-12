Vicente Moreno continuarà a la banqueta del Nàstic

Després de la reunió mantinguda entre ell, Josep Maria Andreu i Emilio Viqueira, no hi haurà canvis

Actualitzada 10/12/2016 a les 21:57

Vicente Moreno continuarà sent l'entrenador del Nàstic. Almenys, de moment. Així s'ha decidit després de la reunió que han mantingut l'entrenador del Nàstic; el president, Josep Maria Andreu; i el director esportiu, Emilio Viqueira, després de la derrota contra el Rayo Vallecano (1-0).



En finalitzar el duel, els tres s'han reunit al vestidor i, després de tres hores de trobada, han decidit que no hi haurà canvis a la banqueta, tot i els mals resultats de l'equip. Això no significa que en els pròxims dies o en les pròximes hores pugui haver-hi moviments al respecte.