El Rayo enfonsa encara més al Nàstic (0-1)

Un gol de Javi Guerra en el 89' deixa ferit de mort l'equip de Vicente Moreno

Actualitzada 10/12/2016 a les 18:16

El Nàstic s’enfonsa encara més en el pou de la Segona A després de caure contra el Rayo Vallecano (0-1) amb diana de Javi Guerra a les acaballes de l’enfrontament. Els tarragonins han estat molt millor a la primera meitat, quan han dominat completament, deixant en evidència a un Rayo que no ha fet absolutament res per marxar amb el triomf. Ara bé, les tres ocasions més clares del duel han estat dels madrilenys i, en una d’elles, ha arribat el 0-1. Ha estat a un minut del final, i a càrrec de Javi Guerra.



Després de veure la primera meitat del Nàstic, ha donat la sensació que els tarragonins podrien haver marxat amb un marcador molt ampli al seu favor. El Rayo Vallecano, ja sigui per mèrit del Nàstic o per demèrit propi, no ha demostrat absolutament res. Els madrilenys han estat a mercè d’un Nàstic que, amb un notable Tejera i un bon Madinda han manat en el joc en tot moment.



Les ocasions de gol clares, però, han brillat per la seva absència durant la primera meitat. Uche, als dotze minuts, ha recollit l’esfèrica en el centre del camp, ha avançat quinze metres sortejant diversos rivals, i ha disparat, torbant-se amb Gazzaniga, que ha aturat l’esfèrica. Quatre minuts després, ha estat Tejera el que ha disparat. El seu tret, llunyà, s’ha trobat amb un defensor i, tot i el rebot, el meta del Sevilla Atlètic ha pogut aturar el cuir.



Uche ha estat molt actiu durant la primera meitat. No només de cara a porteria, sinó que, tot i el 4-4-2 plantejat per Vicente Moreno, ha treballat molt bé en defensa i ha servit d’enllaç. El que no ha estat tan lluït ha estat Juan Muñiz. Partint de banda esquerra, el futbolista asturià no ha pogut mostrar totes les seves habilitats. El 0-0 no s’ha mogut, i els dos equips han arribat empatats al descans.



L’embranzida de la primera meitat del Nàstic s’ha diluït una mica en el segon acte. De fet, els deu primers minuts després de la represa han estat completament d’un Rayo Vallecano que ha gaudit de l’ocasió més clara del partit quan havien passat 49 minuts de joc. Acció per banda dreta de Miku, que centra i veu com arriba, com un avió, Aguirre. L’extrem, sense pensar-s’ho i des de fora de l’àrea, dispara, trobant-se amb el travesser. Avís clar d’un Rayo que ha tornat a la seva idea inicial. La de no fer absolutament res, esperar des del darrere i intentar aprofitar alguna de les errades a què l’equip de Vicente Moreno té tan acostumada a l’afició aquesta temporada.



En el 60’ ha mogut banqueta per primera vegada l’entrenador del Nàstic, moment en què ha fet abandonar del terreny de joc a Álex López i ha donat entrada a Juan Delgado. Ha aportat perill Delgado, que se l’ha vist molt actiu, donades les circumstàncies. Vuit minuts més tard ha estat l’hora de José Carlos, que ha enviat a la banqueta a un més que discret Juan Muñiz, futbolista al qual no li ha sortit absolutament res.



Quan el duel semblava abocat a l’empat, ha despertat el Rayo. Cinc minuts fulgurants en els quals ha gaudit de dues ocasiones, ambdues de Javi Guerra, i la segona ha entrat a dins. La primera, en el 86’, el davanter ha trobat en Dimitrievski al seu pitjor enemic. Centrada per la dreta que perllonga Manucho, i remata, sol, Guerra, desviant el macedoni. En la segona, no ha tingut tanta sort el Nàstic. Centrada per banda dreta d’Embarba, i arriba sol, al primera pal, un Guerra que ha situat el 0-1 amb què ha finalitzat l’enfrontament.



FITXA TÈCNICA

Nàstic: Dimitrievski, Daisuke Suzuki, Xavi Molina, Djetei (Gerard Valentín, 80'), Mossa, Jean Luc, Lévy Madinda, Sergio Tejera, Juan Muñiz (José Carlos, 68), Uche i Álex López (Juan Delgado, 60).



Rayo Vallecano: Gazzaniga, Quini, Dorado, Zé Castro, Rat, Trashorras, Baena (Fran, 76’), Ebert (Manucho, 71’), Miku (Embarba, 68’), Aguirre i Javi Guerra.



GOLS

0-1, Javi Guerra (89’)



ÀRBITRE

Pablo González Fuertes (Asturià). Va mostrar la targeta groga als locals Sergio Tejera i Juan Muñiz; i als visitants Ebert, Quini, Baena i Mbarba.



INCIDÈNCIES

El Nou Estadi va acollir 5.120 espectadors.