El Nàstic s'ho juga tot contra el Rayo

Els tarragonins reben a les 16 hores els madrilenys

Actualitzada 09/12/2016 a les 17:51

No hi ha excusa per no sumar els tres punts aquesta tarda (16 hores). El Gimnàstic de Tarragona rep la visita del Rayo Vallecano en un duel entre dos equips de la part baixa, que necessiten sumar els tres punts per aparcar les seves crisis individuals.



Els madrilenys, que acaben de canviar d'entrenador, tenen clar que han de sumar per acostar-se a les posicions d'ascens, que són a les que aspiren. Per la seva banda, els tarragonins, cuers de Segona A, necessiten guanyar per no enfonsar-se a la taula i per intentar treure el cap després de moltes setmanes patint.



Rubén Baraja ha agafat les regnes de Rayo Vallecano després que Sandoval no hagi estat capaç de situar l'equip a la zona noble. El fet de ser un equip acabat de baixar de Primera Divisió motiva que el Rayo es vegi obligat a sumar els tres punts.



Per la seva banda, el Nàstic arriba al duel després de caure al Carlos Tartiere, on un gol de Toché va resultar suficient per decidir el duel (1-0). Vicente Moreno té a la seva disposició a tota la plantilla, ja que no hi ha ni lesionats ni sancionats.



El tècnic grana podria tornar al 4-4-2, on Álex López i Uche serien els davanters. Amb Dimitrievski fix a la porteria, els defensors seran, de dreta a esquerra, Gerard Valentín, Djetei, Suzuki i Mossa. En el centre del camp, Lévy Madinda i Tejera seran els titulars, mentre que a les bandes podrien jugar Jean Luc i Juan Muñiz, encara que Lobato i José Carlos també podrien entrar.