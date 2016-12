Vicente Moreno: «Jean Luc no ha jugat més perquè no ha pogut jugar més»

L'entrenador del Nàstic podria tornar al 4-4-2, davant del Rayo Vallecano

Actualitzada 09/12/2016 a les 14:08

Vicente Moreno ja té pràcticament decidit quin serà l'onze que utilitzarà demà contra el Rayo Vallecano. Probablement, el tècnic apostarà per un 4-4-2 on Uche i Álex López seran els dos davanters. Sobre aquest aspecte, ha parlat avui en sala de premsa: «És una possibilitat. Quan tires per un plantejament, saps que surts guanyant en unes situacions i perdent en d’altres. Entre avui i demà al matí acabarem de decidir».



També ha parlat sobre Jean Luc, futbolista que, per un problema o per un altre, no ha tingut continuïtat. «Si Jean Luc hagués estat per a 90 minuts, hauria jugat 90 minuts. SI estigués per a 50 minuts, en jugaria 50. Jean Luc no ha jugat més perquè no ha pogut jugar més», ha detallat el valencià.



Sobre el duel contra els madrilenys, que es disputarà a les 16 hores, opina que «serà un partit atractiu entre dos equips que aniran clarament a per la victòria. Tenim moltes ganes que arribi diumenge». Per primera vegada en el que va de temporada, el tècnic podrà escollir entre tots els jugadors de la plantilla, ja que no té cap baixa, ni per sanció ni per lesió. «L’ideal és poder comptar amb tothom, poder escollir. És positiu per a l’equip perquè hi ha molta competència quan hi són tots. Si els que venen darrere estan en condicions d’entrar, fa que tots estiguin més actius i preparats per fer-ho bé, ja que, si no, poden perdre el lloc», manifesta.



Sobre el rival, apunta que «el Rayo és un bon equip de la categoria que, com nosaltres, té urgències. Vindrà a buscar uns punts que el facin sortir de la situació en què es troben. Crec que serà un partit atractiu, difícil. Tenen bons jugadors a la seva plantilla, però penso que si estem al nostre nivell podem guanyar».