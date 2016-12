Jorge posa tercer al Reus des dels onze metres

L'extrem marca de penal el gol que eleva al cel als reusencs

Actualitzada 09/12/2016 a les 22:00

Ningú havia aconseguit guanyar al Sánchez Pizjuán al Sevilla Atlètic. Avui, ho ha fet un CF Reus que, gràcies a la diana de Jorge, de penal, ha sumat tres punts que l’eleven a la tercera posició de la Segona A, empatat amb el Girona, en ascens directe.



Molt bé ha estat el conjunt reusenc a la primera meitat. Els de Natxo González han estat capaços de mantenir a ratlla un Sevilla Atlètic que ha proposat més futbol, però que s’ha quedat a zero en el marcador, igual que el seu rival.



El CF reus ha gaudit d’una gran oportunitat als tretze minuts de joc, quan Máyor, titular avui, ha robat una pilota a la línia de tres quarts, l’ha servit a Carbia però aquest no ha pogut definir davant del porter rival.



A mesura que passaven els minuts, els reusencs han anat cedint el joc, però sense patir. Únicament s’ha vist obligat en una ocasió a intervenir Edgar Badia, als 25 minuts, però sense més.



Les millors ocasions del partit, però, han arribat a la segona meitat. Ambdós equips s’han bolcat completament a l’atac, i han gaudit de bones oportunitats de marcar. Máyor ha reclamat penal en el 49’ a entrada de Catán, una pena máxima molt clar que no ha assenyalat el col·legiat.



Aquesta circumstància motivava que el futbol li debia alguna cosa al Reus aquesta nit. I ha estat Jorge Díaz, acabat d’ingressar al terreny de joc, quie ha estat objecte d’un penal clar. L’extrem ha entrat per banda esquerra, s’ha centrat i, en retallar, ha estat objecte de penal per part de Diego González. No ha fallat des dels onze metres, i ha situat el 0-1 en el 67’.



El partit, tot i el gol, no ha baixat el nivell. El Sevilla Atlètic ha tingut l’empat en una centrada de Marc Gual, que ha rematat Cotán i Edgar Badia ha aturat sota pals. La rèplica l’ha tingut Máyor, qui ha pogut rematar una centrada de Benito, aturant el meta rival.



Ha estat capaç de controlar bé el partit el Reus fins el final, i s’ha emportat tres punts que torna a elevar al cel a l’equip de Natxo González.









FITXA TÈCNICA



SEVILLA ATLÈTIC

Churripi, David Carmona, Bernardo, Diego González, Matos, Fede, Cotán (Yan Eteki, 85’), Juanje (Pozo, 73’), Borja Lasso, Aburjania (Curro, 62’) i Gual.



CF REUS

Edgar Badia, Alberto Benito, Pichu Atienza, Babic, Ángel, López Garai, Ramon Folch, David Haro (Albistegui, 89’), Fran Carbia (Jorge, 63’), Miramón i Máyor.



GOLS

0-1, Jorge de penal (67’)



ÀRBITRE

Isidro Díaz de Meras Escudero (castellano-manxec). Va mostrar la targeta groga als locals Carmona, Diego González i Yan Etek; i al visitant Ángel Martínez.