El Mas Pellicer presenta tots els seus equips

Fins a 18 conjunts van passar per la gespa

Redacció

Actualitzada 09/12/2016 a les 18:02

Un total de 18 equips del Mas Pellicer de van dur a terme la seva presentació per la temporada 2016-17 al Municipal de Mas Iglesias, en un acte que es va celebrar aquest dimarts. Els jugadors van desfilar davant l’atenta mirada dels familiars i aficionats que es van acostar al camp.



La presentació va anar a càrrec de Francisco Quirós, President del club, que va posar l’accent en la vocació social i cultural del club de la capital del Baix Camp.



El torn de parlaments el va encetar Diego Ávila, de la FCF, que va destacar la importància de la base per fer créixer el futbol català, i la tasca de clubs com el Mas Pellicer com a catalitzador de valors i formació en les persones.



El van serguir Jordi Cervera, regidor d’Esports de l’Ajuntament de Reus, Montse Velilla, regidora de Benestar social de l’Aajuntament de Reus i va cloure l’acte Carles Pellicer, alcalde de Reus, que va remarcar l’orgull de ciutat que representa el Mas Pellicer i va agrair la feina dels directius, tècnics i pares del club del Baix Camp.