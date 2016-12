El Club Rugby Tarragona, premiat per la d'integració social dels infants dels barris de Ponent

La Fundació Catalana per a l'Esport ha reconegut el projecte tarragoní que va néixer l'any 2013

El projecte 'Rugby per a Tothom' del Club Rugby Tarragona ha estat reconegut amb un guardó atorgat per la Fundació Catalana per a l'Esport. Aquests guardons, que han celebrat aquest 2016 la seva primera edició, tenen l'objectiu de reconèixer persones, entitats i projectes que, tant a través de la seva acció directa com també gràcies a la seva influència o suport, amb l’esport i/o l’activitat física treballen per transformar positivament la realitat social en el seu entorn més immediat.



El projecte premiat del club tarragoní lluita per la integració d’infants amb risc d’exclusió social mitjançant l’esport. Es va iniciar l'any 2013 juntament amb la Fundació Casal l'Amic, facilitant la inclusió dels infants dels barris de ponent de Tarragona en el col·lectiu de l’Escola de Rugby i el club, oferint-los la possibilitat d’adquirir més habilitats socials, afectives i motrius, contribuint així a la seva formació i ensenyant-los hàbits saludables. És per això que aquest projecte ha estat reconegut en la categoria d'Igualtat d’oportunitats, integració i cohesió social dels guardons, que premia els projectes que, a través de la pràctica esportiva i l’activitat física, aconsegueixen millorar substancialment la convivència entre col·lectius, incrementar els nivells de cohesió social i la convivència en el seu entorn més immediat, millorar el reconeixement de persones en situació de risc d’exclusió o fomentar la igualtat entre les persones amb independència de la seva condició social, origen, raça o religió.