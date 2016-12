El CBT vol aixecar el cap davant de l'equip amb millor ratxa de la Lliga

Agustinos Leclerc és un dels conjunts més forts de la LEB Plata, i només ha perdut un partit a casa

Redacció

Actualitzada 08/12/2016 a les 21:10

A partir de dos quarts de nou de la nit, el CBT visita el Palacio Municipal de Deportes de León per jugar contra Agustinos Leclerc. Els tarragonins volen oblidar al més aviat possible les dues últimes derrotes sofertes a Albacete i a casa contra Xuven.



Les dues últimes derrotes col·loquen al CBT en una situació complicada en la classificació. Actualment els blaus ocupen l’última posició de descens a lliga EBA, això sí, a tan sols un partit de les posicions de play-off d’ascens. La setmana ha estat curta i complicada per Berni Álvarez, que no ha pogut comptar amb Diego Gallardo i Salim Gloyd en els primers entrenaments de la setmana per estar passant un procés gripal. El jugador americà s’ha reincorporat a la dinàmica de l’equip i estarà disponible per al partit del divendres, però Diego Gallardo és baixa confirmada per al partit, i ni tan sols viatjarà a León, l’escorta sevillà contínua amb febre i els serveis mèdics del club desaconsellen que acompanyi a l’equip a León.



Dinàmica molt diferent és la que porta el Agustinos Leclerc. L’equip lleonès és el conjunt amb millor ratxa de la Lliga. Acumula quatre victòries consecutives que l’han portat a instal·lar-se còmodament en posicions de play-off d’ascens. Després d’un inici complicat, l’equip d’Ángel Jareño li ha agafat el punt a la competició, i en les últimes setmanes ha aconseguit victòries de molt prestigi contra Granada, o com a visitant a Àvila o Gandia.



Agustinos Leclerc és un equip compensat, amb molts jugadors capaços d’anotar, però on destaca l’escorta americà Bryant Mbamalu, amb 15, 8 punts per partit és un de les principals referències ofensives de l’equip A més, els seus percentatges de tir estan sent molt bons, amb més d’un 46% d’encert. Per dins destaca el jugador Jack Daniel Crook, un pivot de 210 cm d’altura, 8,7 punts i 8,4 rebots per partit.



Berni Álvarez destaca que Agustinos Leclerc «és l’equip amb millor ratxa de la Lliga, i això els donarà un plus de moral molt gran per al partit. A més, ells se senten molt còmodes a la seva casa, on tan sols hi ha guanyat Lucentum. i per molt pocs punts». A més, l’entrenador del CBT també valora que «tenen cinc o sis jugadors que es coneixen, i han fitxat bé amb gent com Mbamalu». El tècnic cebetista també destaca a Medina, «un jugador amb un gran potencial ofensiu, ve de fer un partit molt bo, a més és un jugador que juga molt bé el pick and roll».