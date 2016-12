El CBT té la victòria a tocar però perd a León 74-70

Els tarragonins han tingut la victòria a prop

Redacció

Actualitzada 09/12/2016 a les 22:36

Al CBT se li plantejava un partit difícil, tenia davant un equip amb una dinàmica ascendent i una ratxa de quatre victòries consecutives, la millor aconseguida per qualsevol equip en tota la temporada. El partit ha estat igualat i disuputat a parts iguals fins al darrer segon de partit. El CBT ha tingut el partit a la seva mà. A falta de deu segons i dos punts per sota, ha gaudit d’una possessió per emportar-se la victòria, però finalment el desencert dels de Berni ha fet que León acabés guanyant per 74 – 70.



Després d’uns primers minuts de tempteig i en els que el CBT ha començat bé i concentrat, Agustinos Leclerc ha agafat el primer avantatge. Els blaus s’han estancat en els sis punts, mentre que els locals han posat la directa. Dominant el rebot a la seva cistella i aprofitant la tova defensa del CBT, Agustinos ha arribat a posar una diferència de +9 al marcador. Llavors han aparegut els canells de Salim i Orion per anotar-se un triple cada un i, sumant-li el poder de Ferran Torres a la pintura, han fet que els de Berni Álvarez recuperessin terreny perdut i finalitzés el primer quart amb 23 – 19 al marcador.



Els següents deu minuts han deixat un CBT que volia però no podia. Els castellans han tornar a portar la diferència fins als vuit punts, gràcies en part al seu millor home fins al moment, Mbamalu. Un triple de Dani Martínez ha acostat els seus, però faltava encara molt camí per recórrer. Els rebots seguien sent clarament per Agustinos, el que condicionava, i molt, el CBT. Mbamalu portava el tempo del partit; organitzava, robava i anotava a plaer. La resposta davant de la gran arma d’Agustinos ha estat un tir de tres d’Orion que ha tornat a posar els blaus a cinc punts. La reacció no ha anat a més fins al moment i els dos equips han marxat al descans amb un marcador que reflexava un 38 – 31 favorable als locals.



El CBT ha agraït el descans, i a la represa ha sortit molt més concentrat que el rival. En menys de dos minuts, els de Berni s’havien col·locat a només dos punts, mitjançant un triple d’Orion i una cistella de Ferran (38 – 36). El partit havia agafat un altre aire, una altra dinàmica. El CBT havia deixat els complexes al vestidor i sortia disposat a capgirar la situació. Els rebots començaven a caure de la balança blava, la defensa era molt més agressiva i el millor del CBT, Ferran Torres, agafava el lideratge ofensiu del seu equip. El treball dels homes de Berni per mantenir-se a molt poca distància d’Agustinos ha estat de mèrit. Tots els jugadors aportaven, fins que un triple de Xavi Hernández els ha col·locat a només un punt (48 – 47) i a només un minut de finalitzar aquests 10 minuts.



El darrer període no podria haver començat millor. Salim s’ha erigit com l’home d’aquest inici de quart, i n’ha tingut prou amb dos minuts per capgirar el marcador. Dos triples consecutius del número 2 del CBT han posat un resultat de 52 – 55. Agustinos ha pagat car l’esforç físic desplegat durant els primers 20 minuts i els seus jugadors ja no prenien les decisions com abans. El CBT ho ha llegit a la perfecció. Els de Berni se sentien còmodes i anotaven des de qualsevol posició. La pintura era propietat del CBT i els homes exteriors anotaven tot el que llançaven. Arribats a aquest punt, el Palacio de Deportes s’ha fet notar. La pressió ha estat màxima, i ha vist com el seu equip, a poc a poc, aconseguia retallar diferències. El partit tornava a estar igualat. I en aquesta igualtat de condicions, Agustinos no ha acusat la pressió i ha portat el partit al seu favor. El CBT ha tingut el partit a tocar, amb una possessió per empatar o superar per un punt. Les decisions no han estat les correctes, el que ha portat a Agustinos a sumar la seva cinquena victòria consecutiva per 74 – 70.