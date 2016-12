Posada de llarg dels equips de l'EF Sant Pere i Sant Pau

Divuit conjunts sobre la gespa

08/12/2016

Un total de 18 equips de l'Escola de Futbol Sant Pere i Sant Pau s’han presentat al municipal de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. Els jugadors han desfilat davant l’atenta mirada dels familiars i aficionats que s’han acostat al camp.



La presentació ha estat a càrrec de Rafael Martín, President del Club, que ha ficat l’accent en la tasca de l’escola al llarg dels anys, i l’orgull d’aportar cada any més al futbol de la ciutat.



El torn de parlaments l’ha encetat Rafa Pinedo, subdelegat primera de la FCF, que ha reiterat el compromís de la FCF en la construcció de valors a través de l’esport, recordant les campanyes dels darrers anys centrades en la no-violencia i el respecte, així com ha agraït tota la tasca de pares, tècnics i directius per aconseguir aquesta fita.