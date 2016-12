La UD Salou presenta els seus conjunts

Setze equips han passat sobre el verd

Redacció

Actualitzada 08/12/2016 a les 21:49

Un total de 16 equips s’han presentat aquest dijous al Estadi Municipal d’Esports de Salou. Els jugadors han desfilat davant l’atenta mirada dels familiars i aficionats que s’han acostat al camp, tot participant també d’una jornada solidària pel petit Adil, un nadó de dos anys afectat d’una diabetis de tipus 1, i on per mitjà de diverses activitats s’han recaptat fons pel seu tractament.



La presentació ha estat a càrrec de José Antonio Silva, President del Club. El torn de parlaments ha estat a càrrec de Daniel López, regidor d’esports i joventut de Salou, que ha centrat el seu discurs, en l’esperit de valors que ha d’impregnar la pràctica esportiva, on cal primar els valors i la felicitat dels jugadors per sobre de la competició.