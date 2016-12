A contrarestar l'efecte Baraja

El Rayo es presentarà demà al Nou Estadi amb nou entrenador i les mateixes urgències que el Nàstic

Actualitzada 08/12/2016 a les 19:47

Hi ha una dita en el món del futbol que resa així: «Entrenador nou, victòria assegurada». De fet, més que una dita aquesta frase s’ha començat a fer massa pesada, fins al punt que està deixant de tenir la força que tenia fa anys. Encara, però, s’acostuma a predir que tots els equips que canvien d’entrenador, guanyen el primer partit amb el nou tècnic a la banqueta. Potser perquè els jugadors volen agradar al nou inquilí, perquè abans no s’esforçaven tot el que podien, perquè havien perdut la motivació... Molts poden ser els factors que podrien convertir en una realitat aquesta dita dissabte, una situació que el Nàstic vol impedir de totes totes.



Rubén Baraja ha rellevat a José Ramón Sandoval a la banqueta del conjunt madrileny aquesta mateixa setmana, un canvi motivat pels mals resultats de l’equip que visitarà el Nou Estadi demà a partir de les quatre de la tarda. El Nàstic haurà de contrarestar l’efecte Baraja, ja que la necessitat de punts que té el conjunt tarragoní és molt gran. No hi ha excuses per no sumar els tres punts davant dels vallecans.



Tots dos conjunts estan rendint molt per sota de les seves expectatives. De fet, juntament amb Saragossa, Mallorca i Almeria, Nàstic i i Rayo Vallecano s’han convertit en les màximes decepcions de la categoria de plata.



El Nàstic és cuer tot i haver guanyat tres dels darrers cinc enfrontaments en joc. La derrota a Oviedo ha fet molt de mal a un equip que sap que, si no espavila, pot acabar enterrat abans de temps. Guanyar podria significar, depenent de la resta de resultats de la jornada, sortir de la zona de descens, encara que els tres punts no asseguren als tarragonins poder sortir del pou.

Amb setze punts sumats, el Nàstic és el «fanalet vermell» en solitari del campionat, i dista a tres punts de la permanència.



Precisament, amb aquests 19 punts que busca tenir el Nàstic al final de la divuitena jornada està vivint el Rayo Vallecano. Setzè classificat, el quadre madrileny no contempla un altre objectiu que no sigui l’ascens. Per això, ha decidit canviar d’entrenador, ja que creu que encara és a temps d’atrapar als equips de la zona alta de la taula.

El Nàstic ja sap com guanyar el Rayo Vallecano, tal com va demostrar en el partit de Copa del Rei, encara que fos en els penals.