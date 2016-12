«Si els tres posem les coses difícils a l'entrenador, serà un bé per a l'equip»

Reina no amaga que, amb el nivell que estan oferint Dimitrievski i Saja, serà complicat entrar a l’equip, tot i que s’ho pren com un gran repte després de recuperar-se de la seva lesió al peroné

Actualitzada 07/12/2016 a les 08:51

Manolo Reina ja està completament recuperat de la seva lesió. El porter espera començar a competir però, sobretot, ajudar a l’equip a acabar de remuntar el vol.

—Bé, la veritat és que bé. Després de tant de temps aturat, ara començo a veure una mica la llum. La recuperació és el més difícil, però tinc moltes ganes de seguir endavant i d’ajudar a l’equip en tot el que pugui.—Vaig sentir cruixir l’os i vaig notar que s’havia trencat. És una situació difícil, perquè mai havia tingut una lesió greu, però no és per a tant.—La veritat és que no hi he pensat. Ara, ha passat, i ja està.—Sí. La porteria està ben coberta. El que importa és el bé comú de l’equip, i ens hem de centrar en el que realment importa, que és treure endavant a l’equip.—Bé, són dos bons nois. No tinc cap problema amb ells, tenim bona relació. A més, intento aprendre coses de Saja, així com de Dimi.—Ara està jugant bé, i ho està fent bé, igual que quan ho va fer Saja. La complicada situació en què es troba l’equip implica que es facin més canvis, i aquest és un d’ells.—Molta alegria. Després de tant de temps, el que un vol és posar-se els guants i entrar en el dia a dia de l’equip.—Tant de bo tots els problemes fossin aquests. Si li posem les coses difícils a l’entrenador a l’hora d’escollir, serà bo per a l’equip.—Sí. Està clar que quan portes dotze partits sense guanyar, necessites punts. En els darrers enfrontaments l’equip ha fet un pas endavant. Contra l’Oviedo no vam merèixer perdre, però està clar que haurem de treballar molt i de fer moltes coses bé per aconseguir l’objectiu.—Sí. Ningú s’ho esperava. L’any passat va anar tot rodat, tot va funcionar bé i va anar rodat. Ara, hem de treure la situació endavant a partir del treball en el dia a dia.—Està clar, i el vestidor ho sap. Pensar en l’equip del Rayo, que serà molt difícil, però a casa estem forts. Quan passi aquest, pensar en el següent. Fer les coses poc a poc.—Sabíem que el Llevant estaria a dalt. Potser m’ha sorprès una mica el Sevilla Atlètic, que no pensava que estaria tant a dalt.—El Llevant parteix amb cert avantatge, però de la resta no m’aventuraria a dir-ne cap.