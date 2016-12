El Nàstic vol aprofitar el factor casa

L'equip tarragoní registra els millors resultats quan juga al Nou Estadi

Actualitzada 07/12/2016 a les 17:32

El Gimnàstic de Tarragona vol aprofitar el bon moment que viu en el seu propi camp per aconseguir els tres punts contra el Rayo Vallecano, pròxim rival dels tarragonins. Dues victòries i un empat en els últims tres enfrontaments del conjunt tarragoní a la lliga al Nou Estadi són un bon presagi per a un equip que perd tot el potencial quan juga a domicili.



«Amb tres punts més canviarem la sensació que tenim ara mateix», ha explicat José María Angresola 'Mossa', conscient que la derrota a Oviedo (1-0) ha deixat un gust amarg a la plantilla. «A casa hem estat bé tota la temporada», ha comentat el jugador grana, atenent als números de l'equip que ha sumat dues victòries, cinc empats i una derrota al Nou Estadi de Tarragona.



Tot i ser el fanalet vermell en la classificació, la plantilla tarragonina continua buscant dades per mantenir l'optimisme i arribar al descans de la competició per les festes nadalenques amb el màxim de punts possibles.