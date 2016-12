Jugar a bàsquet sense marcador és la millor manera de gaudir-ne

La Trobada de Peinfantils de Salou serveix per desconnectar de les competicions lligueres

Actualitzada 06/12/2016 a les 17:28

Matí amb el bàsquet com a màxim protagonisme a Salou el d’aquest dimarts, quan el pavelló de Ponent va acollir la Trobada de Preinfantils.



Aprofitant la jornada festiva, un total de 66 nens i nenes van prendre part en una cita en la qual importava absolutament tot, menys el resultat. De fet, no hi havia marcador (estava apagat), una circumstància que va simbolitzar l’esperit de lluita, la competitivitat, però, sobretot, la companyonia i el joc net. Els duels es van disputar en pistes transversals i, des de les deu del matí fins a tres quarts de dues del migdia, els joves van prendre part en aquesta proposta, allunyada de la competició, on els resultats sí que fan pujar o baixar els joves de les seves respectives classificacions.



En l’esmentada trobada es va voler premiar als jugadors d’arreu de Tarragona que tenen ganes de progressar i de continuar amb el bàsquet, ja sigui als seus clubs o a una entitat d’on no pertanyin. El comitè tècnic territorial està valorant repetir la trobada, però en alguna altra categoria, després de l’èxit a Salou.