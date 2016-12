El Reus empata 'in extremis' contra un Barça invencible

Amb aquest punt, els reusencs són l’únic equip que aconsegueix robar-ne algun als blaugrana

Actualitzada 06/12/2016 a les 21:43

Gesta, i de les grans, l’aconseguida pel Reus Deportiu. Els homes d’Enrico Mariotti van aconseguir empatar al camp del FC Barcelona Lassa (6-6) després d’un partit espectacular, que va acabar en taules gràcies al bon joc dels reusencs i, sobretot, al penal marcat per Albert Casanovas a un minut del final de l’enfrontament.



En tot moment, el duel va estar molt igualat. Tot i això, Sergi Panadero, amb el 6-4 a set minuts del final, semblava que havia decantat la balança. El Reus Deportiu La Fira, però, no es va rendir en cap moment, no va abaixar els braços, i va anar a l’atac amb tot. Primer, va retallar distàncies amb la diana de Matías Platero, a dos minuts del final, però el penal anotat per Casanovas va ser el que va significar sumar un punt més que merescut.