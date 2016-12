Al Moritz Vendrell se li escapa un punt en el darrer sospir

Eloi Mitjans falla un penal a tres segons del final

Actualitzada 06/12/2016 a les 14:40

A punt va estar de sumar un punt el Moritz CE Vendrell en el partit que va disputar aquest dimecres, a casa, davant el CH Lloret Vila Esportiva. El conjunt que entrena Jordi Garcia es va veure sorprès pel rival (3-4), tot i que el resultat hauria estat d’empat a quatre gols si Eloi Mitjans no hagués fallat un penal quan només mancaven tres minuts per a la finalització de l’enfrontament.



La intensitat del Lloret li va servir per plantar cara durant tot el duel i, fins i tot, emportar-se tres punts que deixen el Vendrell lluny de les quatre primeres posicions. Tot i això, de moment no perilla la classificació per a la Copa del Rei. Adrià Farré va avançar els visitants en el 19’, però Gil va empatar el duel abans del descans.



El gol de Jordi Ferrer en el 33’ va capgirar la situació, encara que van arribar deu minuts fatídics per als tarragonins, que van veure com les dianes d’Álex Grau, David Plaza i Marc Grau situaven l’electrònic 2-4 a nou minuts dle final. Edu Fernández va retallar distàncies, però el marcador no es va moure fins al final de l’enfrontament. L’emoció va ensumar-se a la pista fins el final, però amb el penal fallat va acabar el partit.



FITXA TÈCNICA



Moritz CE Vendrell. Roger Molina, Xixi Creus, Jordi Ferrer, Eloi Mitjans i Marc Navarro. També van actuar Francesc Gil, Iker Casado, Edu Fernández i Roger Rocasalbas.

CH Lloret Vila Esportiva. Ferran Serra, Lluís Grau, David Plaza, Marc Grau i Álex Grau. També van actuar Guillem Ariza, Javier Patau, Adrià Farré i Xavier Sule.

Gols. 0-1, Adrià Farré (19’); 1-1, Francesc Gil (20’); 2-1, Jordi Ferrer (33’); 2-2, Álex Grau (33’); 2-3, David Plaza (40’); 2-4, Marc Grau (41’); 3-4, Edu Fernández (48’).

Targetes. Van veure la targeta blava els locals Xixi Creus, Francesc Gil i Roger Rocasalbas; i als visitants Marc Grau, Álex Grau (2) i Lluís Grau.