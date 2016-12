Reus Deportiu-Vic, un duel a les alçades

El segon i el tercer mesuren forces a territori reusenc a les 18.05 hores

L'OK Lliga viurà aquest diumenge un dels enfrontaments més emocionants que es poden veure. Reus Deportiu La Fira i Club Patí Vic mesuraran forces, a territori reusenc, a partir de les 18.05 hores. Serà un partit entre el segon i el tercer classificat, dos conjunts que es neguen a perdre la seva posició privilegiada en el podi de la competició, i que tenen com a meta seguir guanyant per no perdre de vista el totpoderós FC Barcelona.



El Reus d'Enrico Mariotti és segon, amb 23 punts, i viu a set del líder Barça. La temporada està sent excel·lent, però un parell d'ensopegades al principi els han privat d'elevar-se encara més. Els osonencs, amb 22 punts, són tercers i estan empatats a punts amb l'HC Liceo, actual quart classificat.



La primera posició, a dia d'avui, sembla molt complicada per a ambdós conjunts, encara que la possibilitat de ser segons a l'equador de la temporada, per tenir més avantatge en els emparellaments de la Copa del Rei, és molt motivant per a ambdues esquadres.