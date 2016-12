L'Oviedo de Rocha rep un Nàstic en clara línia ascendent

Si guanyen els asturians (16 hores), els de Vicente Moreno podrien abandonar la zona de descens

Actualitzada 03/12/2016 a les 13:37

El millor Nàstic de la temporada visita aquesta tarda, a les 16 hores, l'Oviedo, un equip temible, tant per la grandesa del club, com per la qualitat dels seus jugadors. A més, aquesta temporada els asturians no s'estan deixant res en el tinter i ho estan donant tot des del principi.



A les files dels asturians, un vell conegut per a l'afició grana, com David Rocha, un dels homes que ha donat més alegries al Nàstic en les últimes temporades i que ara busca l'ascens a Primera amb l'equip que entrena Fernando Hierro.



Els de Vicente Moreno arriben al duel en zona de descens, tot i que podrien abandonar-la, depenent dels resultats de la jornada, i sempre que aconsegueixin guanyar el seu respectiu partit. Són tres victòries en quatre jornades les assolides pels tarragonins, una ratxa que volen allargar a Astúries.



Per poder aconseguir-ho, Vicente Moreno s'ha emportat a 19 futbolistes. D'aquests, un quedarà fora de la convocatòria i, únicament onze, podran jugar. Els escollits per saltar a la gespa d'inici podrien ser Dimitrievski a la porteria; Gerard Valentín, Djetei, Daisuke Suzuki i Mossa en defensa; Tejera, Xavi Molina i Lévy Madinda en el centre del camp; Muñiz i Lobato a les bandes, i Uche en punta d'atac.



Així, quedarien sense jugar Saja, Iago Bouzón, Cordero, Ferran Giner, Jean Luc, José Carlos, Stephane Emaná i Álex López, que sembla que ja està recuperat del seu esquinç de turmell. D'aquests vuit, un es quedarà a la graderia.