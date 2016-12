El Reus troba massa tard el premi del gol (1-2)

La muralla del Còrdova evita que els reusencs completin la remuntada

Gerard Faiges

Actualitzada 04/12/2016 a les 22:02

El Reus rebia un Còrdova necessitat de punts que acumulava fins a nou jornades consecutives sense guanyar. Com si el destí conegués la necessitat visitant, Juli donava la sorpresa en la primera jugada de partit anotant el 0-1 al aprofitar un refús d’Edgar Badia.



Durant tota la primera meitat, el Reus ha seguit jugant com si el lluminós mostrés dos zeros en els casellers de locals i visitants. Fidels al seu estil, els de Natxo González s’han fet amb el control de la pilota, buscant crear perill des de les bandes i amb passades en profunditat. Haro, que tornava a la titularitat, es convertia en l’home més perillós dels roig-i-negres. Tot i així emergia la figura d’un Kieszek immens sota els pals.



A la segona part, el Reus ha mantingut el seu setge sobre la porteria visitant. Haro, Carbia i Chrisantus han topat, una vegada i una altra, amb la muralla defensiva del conjunt cordovès. Els visitants, en canvi, n’han tingut prou amb fer-se forts darrera i esperar a caçar alguna ocasió aïllada. A la hora de joc, una fogonada del Còrdova s’ha convertit en el 0-2, obra d’un Rodri que batia el porter roig-i-negre aprofitant una gran passada a l’interior de l’àrea.



A mesura que corria el temps el Reus ha intensificat el setge sobre una àrea rival defensada per tots els jugadors visitants, liderats per un gran Kieszek. A falta de cinc minuts pel final, el Reus ha trobat el premi del gol gràcies a un gran remat de cap de Babic. Tot i així el premi de la diana ha arribat massa tard per a un Reus que ho ha donat tot en atac per intentar penetrar una muralla de color verda i blanca.