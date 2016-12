El Reus Deportiu La Fira roça la remuntada davant un Vic molt fort

Els osonencs assalten el Palau d’Esports i frenen la bona ratxa roig-i-negra en un partit disputat

Gerard Faiges

Actualitzada 04/12/2016 a les 22:45

El Palau d’Esports de Reus acollia un autèntic partidàs entre el segon i el tercer classificat en la onzena jornada de l’OK Lliga. Un Reus Deportiu amb molt bona dinàmica rebia un Club Patí Vic molt fort i al que tenia just per sobre a la taula. Conscient que havia de sortir a pel partit des de la primera jugada, el conjunt roig-i-negre es va avançar al marcador quan s’havien jugat només dos minuts gràcies a Marc Torra.



Malgrat el gol inicial dels locals, el Vic va aconseguir refer-se i posar distància en el marcador amb tres gols en menys de deu minuts. Un doblet de Burgaya i una altra diana de Cristian van posar l’1-3 en un tram de partit boig sense dominador. Fruit d’aquesta falta de control, el Reus va retallar distàncies gràcies a l’encert de Joan Salvat.



Les actuacions dels porters van marcar el final de la primera meitat, ja que Camps va aturar una falta directa a Marín i Henriques va fer el mateix evitant que el Vic transformés un penal.



A la segona meitat les defenses de tots dos equips es van fer fortes davant l’intercanvi de cops. Un altre gol de Burgaya va posar el 2-4 que el Reus va aconseguir empatar gràcies a Matías Platero i Marc Torra, que pocs minuts abans havia errat una nova falta directa.



Amb l’empat a quatre, el conjunt local va agafar forces i va apretar al Vic, que seguia mostrant una gran solidesa defensiva. El Reus, però, va deixar escapar l’oportunitat d’avançar-se en el marcador i Romà Bancells va posar el 4-5 pocs instants després que Henriques aturés una nova falta directa a Burgaya. Els locals van tenir l’empat a tocar gràcies a un penal forçat per Matías Platero, però Gerard Camps es va tornar a lluïr evitant que Marc Torra transformés la pena màxima. Una oportunitat que el Vic va aprofitar per posar el 4-6 definitiu amb un gol de Mia Ordeig, que va transformar una falta directa a l’últim minut d’un partit molt disputat i intens.



Fitxa tècnica

Reus Deportiu La Fira. Henriques, Platero, Casanoves, Àlex, Torra. També van actuar Marín, Salvat i Cañete.



Club Patí Vic. Camps, Ordeig, Bancells, Burgaya, Cristian. També van actuar Presas, Llorca i Casas.



Gols. 1-0, Torra (2’). 1-1, Burgaya (4’). 1-2, Burgaya (9’). 1-3, Cristian (12’), 2-3, Salvat (14’). 2-4, Burgaya (35’). 3-4, Platero (36’). 4-4, Torra (38’). 4-5, Bancells (46’). 4-6, Ordeig (49’).



Àrbitres. J.A. Ribó i J.J. Melero. Van mostrar la targeta blava als locals Platero i Torra; i al visitant Llorca.



Incidències. El Palau d’Esports va acollir 500 espectadors.