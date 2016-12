A aprofitar-se d'un rival ferit

El Reus rep un Còrdova (20 hores) que ha canviat d'entrenador i que té moltes urgències

Actualitzada 03/12/2016 a les 12:18

El CF Reus torna a jugar davant de la seva afició, i ho fa aquest vespre, a les 20 hores, davant del Còrdova. Els andalusos havien de ser un dels gallets de la categoria, un dels equips a tenir en compte per a la lluita per l’ascens a Primera Divisió però, de moment, la decepció amb aquest conjunt està sent màxima.



El rival del Reus ha canviat d’entrenador aquesta mateixa setmana, acomiadant José Luis Oltra i contractant a Luis Carrión, en qui la directiva cordovesa ha dipositat totes les esperances. Tot i això, el pròxim rival del Reus és, tal com va avisar en la prèvia Natxo González, un bon equip quan juga fora de casa. De fet, dels vuit duels que ha disputat lluny de l’Arcángel només ha caigut derrotat en dues ocasions, puntuant en les sis restants.



La vida a Reus és completament diferent a la del seu rival. Situat a la zona noble de la taula, el quadre roig-i-negre no té la necessitat imperiosa de guanyar, encara que un triomf l’acostaria a la zona d’ascens directe a Primera Divisió. De fet, guanyar seria un impuls majúscul de moral per a un equip que, després de tres derrotes consecutives, va aconseguir vèncer el Nàstic amb una gran superioritat sobre la gespa i d’empatar a La Romareda, mereixent la victòria.



L’entrenador del Reus tindrà l’única baixa segura de Vitor Silva, lesionat. Máyor, segons els terminis previstos, estarà disponible, encara que no està clar que pugui ser el titular. Chrisantus apunta a la davantera davant dels cordovesos. A la porteria, Edgar Badia és indiscutible, igual que en defensa Alberto Benito, Pichu Atienza, Babic i Ángel. Babic ha aprofitat la seva oportunitat i, de moment, està per davant d’Olmo i de Melli.



En el centre del camp, a Ramon Folch el podria acompanyar Albístegui, els quals s’encarregarien d’escudar a Jorge, Fran Carbia i Miramón. Tot i això, futbolistes com Ricardo Vaz o David Haro també tenen números per entrar a l’onze titular.