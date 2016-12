Els blaus, a per la quarta seguida a casa

El CBT rep el Xuven Cambados a les 19 hores

Redacció

Actualitzada 02/12/2016 a les 12:59

El Club Bàsquet Tarragona rep aquest dissabte a les 19 hores al Xuven Cambados. Els tarragonins busquen la quarta victòria a casa, cinquena de la temporada, davant d'un rival que està situat a la part alta de la classificació, tot i que els seus últims resultats han vingut marcats per la irregularitat.



El CBT busca oblidar la dolorosa derrota a Albacete després de dues pròrrogues i tornar a les victòries en un Serrallo on acumulen tres victòries seguides, i que en les últimes setmanes s'ha convertit en un fortí. La setmana ha estat complicada per a Berni Álvarez, que pràcticament no ha pogut comptar amb la plantilla al complet en els entrenaments.



Xavi Hernández no ha entrenat durant la setmana. Aquest dijous es va incorporar als exercicis de tir i va fer carrera contínua amb els seus companys. S'espera que poc a poc vagi entrant en la dinàmica normal del grup i podria disputar algun minut en el partit contra Xuven. Orion Outerbridge també ha estat amb molèsties durant la setmana. Va rebre un cop a la cuixa dreta i no ha entrenat fins al dijous, la seva presència en el partit del dissabte està garantida. El Club Bàsquet Tarragona espera aconseguir una bona entrada per al partit del dissabte i, per això, ha llançat una promoció per la qual cada soci pot aconseguir dues entrades gratis per a dos acompanyants.



Xuven Cambados arriba a Tarragona després de trencar una ratxa de tres derrotes seguides, els gallecs es van imposar en l'últim partit a la seva casa a UPB Gandia. D'aquesta manera, Cambados es manté en els llocs alts de la classificació, amb 6 victòries, dues més que el CBT.



Xuven completa aquest any la seva quarta temporada consecutiva en LEB Plata, amb un projecte consolidat i un equip amb gent amb experiència en la categoria. És el cas de Adrian Chapela, el base gallec és un dels jugadors amb major projecció de la lliga, amb 8,7 punts i 3,2 assistències és el director de joc de Xuven.



Un altre dels jugadors més importants en l'esquema de Manuel Santos és Charles Nkaloulou, el jugador del Congo és un quatre amb molt bona mà, que torna a Cambados després d'un any en Zornotza. Nkaloulou està anotant gairebé la meitat dels triples que intenta (14 de 30 intents). Amb 15, 1 crèdits de valoració, el congolès és un referent en la pintura de Xuven. Un vell conegut de l'afició tarragonina tornarà el dissabte al Serrallo, es tracta d'Adrià Baiget, el jugador sortit de la pedrera blava debuta aquest any en lliga LEB Plata de la mà de Xuven Cambados.



Berni Álvarez creu que el Xuven Cambados «és un equip molt perillós, han començat la lliga molt bé, tenen un nivell ofensiu espectacular i han guanyat a equips importants». A nivell tàctic, Berni creu que Xuven «té un estil de joc molt agressiu, són molt verticals, no especulen amb el resultat. Quan estan bé ofensivament, també es nota en la seva activitat defensiva». Per a Berni, el rival d'aquesta tarda «és un dels equips més perillosos de la lliga, són l'equip amb més valoració, millor percentatges de 2 i 3».



Encara que Berni destaca el treball com a bloc dels gallecs, reconeix que els jugadors que més li preocupen són «Chapela, Quintela, Nkaloulou i Gelazonia, ja que són molt bons jugadors, però la resta de jugadors també són importants».