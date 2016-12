El Vendrell derrota l'Alcoi amb remuntada inclosa (3-6)

Als trenta segons de la represa els locals manaven 3-2

Redacció

Actualitzada 03/12/2016 a les 21:56

El Moritz CE Vendrell va derrotar, aquest dissabte, l’Enrile PAS Alcoi (3-6), gràcies a una gran segona meitat, en la qual els vendrellencs van poder remuntar un 3-2 per acabar guanyant amb autoritat.



Va començar marcant el Vendrell, per mitjà de Xixi Creus, als quatre minuts de joc. Era un bon punt de partida per posar-se la situació de cara, encara que l’Alcoi va poder remuntar a l’electrònic, i es va poder situar 2-1 gràcies a les dianes de Ferran Formatjé i Matías, en els minuts 6 i 7, respectivament. En el 15’, Jordi Ferrer va pujar l’empat, i amb el 2-2, es va arribar al descans.



El segon acte havia de ser vendrellenc. Els de Jordi Garcia, molt millor situats a la taula, havien de demostrar la seva superioritat, encara que l’Enrile PAS Alcoi va colpejar primer, amb el gol de Formatjé als quinze segons de la represa. Tot i això, dues dianes d’Edu Fernández i una més de Xixi Creus van situar el 3-5 a un quart d’hora del final del duel. Va poder incrementar distàncies Edu Fernández en el 40’, per situar el definitiu 3-6.