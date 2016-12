El Moritz Vendrell necessita vèncer a Alcoi per oblidar-se d'Europa

Els del Baix Penedès hi juguen a les 20.15 hores

Va ser un pal molt dur el fet de quedar eliminat de la Copa de la CERS pel Moritz Vendrell, conjunt que havia iniciat amb molta il·lusió la competició continental però que va caure eliminat davant del Viareggio italià, en una eliminatòria que es va decidir a terres vendrellenques.



Ara, però, queda pensar només en l'OK Lliga, competició en la qual els de Jordi Garcia han ressuscitat i, a més, s'han aconseguit situar a la part alta. Per seguir-hi, han de derrotar aquest vespre, a les 20.15 hores, l'Enrile PAS Alcoi, un equip que ho passarà malament per aconseguir la permanència i que, amb vuit punts sumats, està empatat amb la zona de descens tot i que, tretzè, de moment no hi ha entrat.



Pel que fa als vendrellencs, aquests s'han situat en sisena posició, amb disset punts, consolidat pel que fa a les seves opcions de participar a la Copa del Rei. Ara bé, el Liceo, quart a la taula, en té 22, i els gallecs serien el primer equip que esdevindria cap de sèrie a la copa. Atrapar el Liceo, tot i que complicat, pot ser un objectiu a curt-mitjà termini del Moritz Vendrell.