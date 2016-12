El Cambados s'emporta la victòria del Serrallo (71-82)

Nkakolou, amb 32 punts, ha estat l'artífex del triomf gallec

Redacció

Actualitzada 03/12/2016 a les 21:04

Després de tres victòries consecutives al Serrallo, ha estat Xuven Cambados qui s’ha emportat, aquest dissabte, la victòria lluny de Tarragona. El conjunt gallec ha hagut de treballar molt per capgirar un partit que ha estat durant 20 minuts propietat del CBT. Els blaus no han pogut frenar a un immens Nkaloulou que, amb 32 punts, ha estat el millor del partit. El resultat final, 71-82.



Tot i això, bon inici de partit del CBT, agafant les regnes de l’encontre i obrint la primera diferència de +5. Els de Berni Álvarez jugaven amb calma i això es traduïa al marcador, 11-4 amb poc més de tres minuts jugats. Ferran començava a dominar la zona, mentre que la defensa, més atenta que en el darrer partit, aconseguia robar pilotes i jugar al contraatac. El temps mort demanat per Cambados donava els seus fruits, els gallecs portaven el resultat fins al 15-13, després que els blaus gaudissin d’un renda de 9 punts. El primer quart ha acabat amb un resultat de 22-17, amb un CBT recuperant sensacions perdudes a Albacete.



El segon període ha començat més igualat, però amb el CBT portant igualment la iniciativa. Sense traduir-se en l’electrónic, els blaus han sabut mantenir un avantatge de cinc i set punts, ben gestionat durant tot el segon quart. Per la seva banda, Xuven no sabia com reduir l’avantatge del CBT, i ni Nkaloulou, el seu home més destacat i el millor del partit, aconseguia que el seu equip dominés el partit. El treball dels de Berni ha estat constant, però just abans del descans les imprecisions s’han apoderat del conjunt blau, que ha marxat tan sols tres punts per sobre (40 – 37).



La dinàmica ascendent de Xuven Cambados també s’ha fet palesa en el tercer quart. Si bé el CBT ha pogut agafar una mica d’aire en qüestió de punts, la resposta dels gallecs ha estat fulminant, igualant el partit als 44 punts. Faltaven poc més de 5 minuts per jugar-se, i el CBT és quan ha donat mostres de ser més vulnerable. Cambados ho sabia i ha aprofitat per posar-se per davant en el marcador.



Era el moment de reconduir la situació des d’una bona defensa per no deixar que els gallecs anéssin a pel partit. Al final del tercer quart s’ha arribat amb igualtat màxima, 54 punts pels dos equips.

L’equip gallec ha posat la directa per guanyar el partit, i en els deu últims minuts ha posat la seva candidatura sobre la taula. Un parcial de 0-4, trencat només per un triple de Xavi Hernández (recuperat després de la lesió a Albacete), ha estat només un miratge, ja que ràpidament ha marxat de vuit punts (57-65).



El partit s’havia complicat, però el Serrallo creia en la remuntada i en la victòria. Ferran tornava a reaparèixer per guiar el seu equip, mentre que la defensa blava tornava a ser clau. En el tram decisiu, les forces i l’encert ja no han acompanyat als de Berni, i Xuven Cambados s’ha emportat la victòria per 71 a 82.