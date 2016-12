Vicente Moreno: ''Tenim una oportunitat única per sortir d'aquestes posicions''

L'entrenador del Nàstic espera fugir del descens d'una vegada per totes

Vicente Moreno, entrenador del Nàstic, ha valorat aquest divendres al migdia l'eliminació copera davant de l'Alabès (0-3) resultat que deixa virtualment eliminats els tarragonins de la Copa del Rei. ''Sempre fa mal un resultat negatiu, i més en la il·lusió que havíem dipositat en aquesta competició. Hem de pensar en el partit de Lliga i centrar-nos en aquesta competició'', ha destacat el valencià.



Tot i això, a toro passat l'entrenador grana creu que el resultat potser va ser massa ampli pel que es va veure al camp. En aquest sentit, ha detallat que ''després de veure el partit, sí que tinc la sensació que el resultat és més ampli del que es va veure en el terreny de joc. Ells van disparar tres vegades a porteria i van marcar tres gols, i nosaltres vam tenir ocasions més clares. Van ser millors a les àrees''.



Ja centrant-se en el duel de diumenge, al Carlos Tartiere davant de l'Oviedo (16 hores), Vicente Moreno ha manifestat que ''aniremr a guanyar el partit de forma clara. Hem de saber que juguem contra un equip important de la categoria. Al seu camp, la prova més evident de què és fort és que va guanyar al primer classificat (Llevant). Venen d’un resultat que els ha incomodat (5-1 a Alcorcón) i aniran amb tot''.



Oviedo i Nàstic són dos conjunts que es coneixen molt bé, tal com ha recordat un Vicente Moreno que ha recordat els darrers duels entre els dos. ''L’any passat, en els dos partits vam ser millor que ells, però fa dues temporades van guanyar el títol de Segona B perquè van ser molt superiors a nosaltres. Cada partit és una història, però el que està clar és que l’Oviedo és un equip fort a casa''.



''Tenim una oportunitat única de sortir d’aquestes posicions en les quals no volem estar'', ha deixat clar un Vicente Moreno que ha demostrat la seva alegria per la recuperació de Manolo Reina, que ja va entrar a la convocatòria de la Copa del Rei de dijous: ''M’alegra que Manolo estigui integrat en el treball del grup. Quan és a dins del terreny de joc t’aporta moltíssim, i quan està fora també. Ens ajudarà. No està al cent per cent, però m’alegra que vagi entrant''.