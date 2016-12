Els lectors creuen que va ser el millor futbolista del Nàstic contra el Cadis

Redacció

Actualitzada 02/12/2016 a les 18:22

Els lectors del Diari Més han escollit a Ike Uche com a millor jugador del Nàstic a la setzena jornada de Lliga.



El gol de l’africà va ser clau per a la victòria dels tarragonins davant del Cadis (1-0). El punta va sortir a la primera meitat, en substitució del lesionat Álex López, i va acabar sent protagonista.