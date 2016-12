Els inscrits a la Mitja Marató hauran de confirmar la seva presència

Aquest era l'estat que presentava el carrer Vidal i Barraquer, per on havia de transcórrer la cursa.

La nova data de la cursa, suspesa per la pluja, és el 18 de desembre

Actualitzada 01/12/2016 a les 18:23

La Mitja Marató Ciutat de Tarragona ja té nova data: es disputarà el 18 de desembre, després de quedar suspesa aquest diumenge a causa de la forta tempesta que va caure a Tarragona.



Totes les persones que es van apuntar a la cita, unes 2.500, hauran de confirmar la seva presència en la «nova» Mitja Marató, perquè l’organització ha de preveure la participació exacta a la prova. A més, també s’obriran 450 noves inscripcions entre la Mitja i la cursa de 10 quilòmetres, que es podran formalitzar a www.mitjatarragona.cat.



«Tots els corredors que van recollir el seu dorsal rebran un correu electrònic on hauran de confirmar la seva participació. En el cas que no hagin rebut en els pròxims dies cap correu electrònic, s’hauran de posar en contacte amb l’organització mitjançant l’adreça electrònica jsampol@tarragona.cat, comunicant la incidència», assegurava Ramon Cuadrat, gerent del Patronat d’Esports. Per la seva banda, la regidora d’Esports Maria Isabel Negueruela, agraïa «la comprensió als nostres patrocinadors, així com als atletes» per l’ajornament de la Mitja.